不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

吐瓦魯總理戴斐立伉儷18日上午出席總統府軍禮迎賓典禮，孰料典禮正要開始，陳姓男子突然不服交通管制，開車闖入管制區內，13名員警立刻上前制止，警方查出他無照駕駛，警詢後依社維法「不當行為」裁罰。

據了解，典禮昨天早上10點35分左右開始，在總統府前廣場舉行，陳男（62歲）卻在早上10點30分時，開休旅車無視交通管制闖入。

稍早監視器畫面曝光，只見休旅車直直駛入管制區，13名警力見狀上前制止，所幸休旅車及時煞車停下，員警立刻打開車門將人拉下駕駛座，上銬逮捕。

中正警第一分局表示，昨天早上10點30分左右，陳男開休旅車行經重慶南路、貴陽街口，不服員警指揮仍強行前進，警方立即通報並以優勢警力在路口西北側將其攔下，隨即強制令其下車並帶返介壽路派出所，全程未造成傷亡。

警方對陳男酒測，他酒測值為0，由於他精神狀況不佳，胡言亂語頻頻直言「總統府都是我辦的，金管會、銀行都是我辦的」，甚至說「我是皇太子」，完全無法溝通。

警方雖然在車內沒有發現違禁品，但查出他無照駕駛，由於他拒絕服從管制指揮，事後依道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款及第60條第2項第1款開罰，車輛也依法移置保管。

警方指出，陳男在警方執勤時有顯然不當行為，依社會秩序維護法第85條第1項函請台北地院簡易庭裁處。