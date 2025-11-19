台中低溫襲擊！西屯七旬翁趴在餐桌不動 家人發現已死亡

台中市消防局從昨天至今天一共接獲19件非創傷送醫案件，其中9人無生命跡象。救護車示意圖。圖／AI生成

台中市受到東北季風影響，迎來低溫，消防局昨天至今天接獲19件非創傷救護案，其中9人無生命跡象，西屯區一名七旬莊姓老翁，今天下午3時許，被家人發現，趴在餐桌一動不動，家人發現時，老翁已無生命跡象，救護車到場確認已明顯死亡，將報請檢察官相驗，釐清死因。

氣象署觀測，入秋東北季風報到，昨天入夜後溫度降至17度，根據台中市消防局統計，昨天上午8時至今天清晨8時，一共有19件非創傷送醫案件，其中有9人無生命跡象，年約49歲至91歲，消防局提醒民眾注意保暖。

氣象署指出，受到東北季風影響，從18日至21日，全台氣溫明顯下滑，北部及宜蘭低溫下探15度，空曠平原及近山區平地更可能再降1至2度，體感溫度恐更低，沿海及空曠地區亦將出現8至9級強陣風，提醒民眾務必注意保暖及安全。