抓到了！輾過彰化女騎士釀1死2傷 肇逃毒駕男今下午落網

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化員林市昨下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，造成1死2傷，肇事車輛加速逃離，警方以車追人，在社頭鄉山腳路找到被棄置車輛，車主稱車子借給陳姓友人。警方今在員林市山腳路一段逮捕陳男，初步調查疑似毒駕，詢問後移送偵辦。

據了解，陳男向朋友借車，昨下午1時許在員林市新義街與員鹿路口前，追撞員鹿路上停等紅燈的機車，其中一名64歲高姓女騎士被撞飛倒地，陳男未停車，反從高婦身上輾過後加速離開，消防人員據報趕到，發現她已無生命跡象，現場進行急救後送員林基督教醫院，仍重傷不治，另72歲蕭姓女乘客、46歲張姓女騎士輕傷，分別送醫救治。

警方調閱路口監視錄影畫面，顯示陳男駕駛白色轎車，以極快速度衝入停等紅燈的機車車陣，連續撞3輛機車，高婦是第一個被撞，直接被撞飛，機車零件四散，被撞機車騎士都摔倒在地，現場一片零亂。

員林警分局成立專案小組緝捕陳男，今下午3點10分循線在員林市山腳路一段前緝獲涉案陳男（45歲），初步調查陳男駕車前疑似有吸毒情事，全案依毒品危害防制條例、過失殺人、過失傷害等罪嫌移送偵辦。

員林地藏庵指出，高婦與丈夫在廟方服務已20年，意外發生前兩天才與地藏庵前往台東進香，昨與丈夫共進午餐後，騎機車要返回她任職的會計事務所，未料遭遇車禍，令人意外和悲傷。高婦家屬都要求陳男出來面對和負責，還給被害人應有公道。

彰化縣員林警分局逮捕肇逃陳姓男子。圖／民眾提供
彰化縣員林警分局逮捕肇逃陳姓男子。圖／民眾提供

彰化 員林 車禍
