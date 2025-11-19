基隆公車突冒黑煙！司機急疏散乘客 外送員「見火光」停車協助

基隆市公車203路深澳坑線，今天下午行駛在市深澳坑時，疑傳動軸起火冒黑煙，司機緊急疏散車上十多乘客，騎在後方一名外送員也停車協助，滅火器緊急滅火沒有乘客受傷。市府澄清該車並無起火、無人受傷，循機制即時通報。

協助的一名外送員說，當時他剛好看有公車經過，發現有煙，也聞到燒焦味，靠近車後看到一些火光，司機可能有發現停靠路邊讓乘客下車，他趕快上前跟司機講，司機拿滅火器下來噴。

市府說明，203路深澳坑線公車今天下午1時，過深溪路往深澳坑方向行駛途中遇離合器發生異常，有車輛冒黑煙情形，駕駛長第一時間依程序機警疏散車內乘客，且使用滅火器降溫，並循機制即時通報。該車輛並無起火狀況、無人受傷。

公車處長鍾惠存表示，該車車齡為11年，也有依規定正常保養，目前已拖回保養廠，同款車約有3輛，將調查冒黑煙原因一併檢查，並要求車輛維修廠商於每次車輛進場保養時，加強傳動部件的檢查及維修。如發覺機件有狀況時，也會依照規定進行更換機件，以提升公共運輸品質。