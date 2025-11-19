八仙樂園資深員工過馬路遭撞死 駕駛「未見行人」遭訴過失致死

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓女子今年2月駕駛汽車行經新北市八里區中山路三段一處路口，見號誌轉綠後直行，卻撞上行人穿越道上的蔡姓女子，蔡女送醫治療後於3月不治身亡，蔡母悲痛提告，士林地檢署近日偵結依過失致死罪嫌起訴李女。

檢警調查，年約30歲李女2月18日中午12時許駕車行經八里區中山路三段112號前路口，見號誌由紅燈轉綠後起步直行，卻撞上行穿線上的66歲蔡女，蔡被撞倒後頭部受創，送醫治療後仍因腦出血等傷勢，3月間傷重不治。

蔡女母親悲痛提告，李女稱案發時未發現蔡女身影，雙方調解不成；檢方清查相關監視器畫面後，認定李女行經行穿線時未停讓行人，未盡注意車前狀況義務，所以造成事故，偵結依過失致死罪嫌起訴。

據悉，日前八仙樂園重啟議題掀起討論，實際上園中仍有行政人員持續上班，其中，遭撞不治的蔡女就是默默守護樂園40年、綽號「蔡姐」的資深員工，遺憾在樂園附近遭遇橫禍。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

八仙樂園 過失致死 車禍 八里
