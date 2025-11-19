苗栗國三女生墜樓身亡 縣府教育處：全力防止憾事重演
苗栗縣頭份市一所國中的三年級女生昨天在校內發生墜樓意外，送醫不治，此事引起外界關切，縣議員蕭詠萱上午議會詢問，縣 府教育處強調事發後已請心理師、社工師到校安撫校內學生，與本案有關的單位也將檢討是否有疏失或改善，防止後續再發生類似不幸意外。
教育處長葉芯慧表示，這名國三女生原本就讀一所私立中學，今年8月才轉到頭份這所學校，鑑於個案情緒狀況不佳，校方一直列為重點輔導對象，不料昨天仍發生憾事，事件發生後，縣府已於第一時間啟動校園危機處理機制，全力協助學校進行後續應變、輔導工作及善後事宜。
教育處表示，昨天下午接獲通報後派員前往醫院及學校了解事發經過，懷疑她可能從4樓墜落，警方也介入調查，初步排除外力因素。墜樓女生這學期才剛轉入就讀，這兩天疑似與交往的網友吵架，情緒不穩，上午由老師予以心理諮商輔導，並與家長連繫，希望先由家人帶回，不料中午就發生憾事。
校方在意外發生後也對外說明，強調墜樓事件原因仍需由相關單位進一步調查釐清，全校師生對此意外深感哀痛，當即已依程序啟動校安通報與危機處理機制，並同步提供師生必要的心理支持與協助，誠摯呼籲社會各界與媒體朋友，請給予家屬充分的空間與尊重，避免過度揣測與不當報導，以維護家屬的隱私與感受；全體教職員工將持續陪伴學生與家長共同度過這段艱難時刻，提供所有必要的協助。
教育處指出， 鑑於事件對該校師生造成重大衝擊，尤其是目睹事件的學生，苗栗輔導諮商中心已立即調派專業輔導人員趕赴學校，進行安心講座及團體減壓輔導。近期將持續指派專業心理師及社工師到校協助，針對所有受影響的師生提供長期、密集的心理支持與創傷復原輔導。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
