台中大里上午連3起交通事故 電桿被撞折斷倒地

台中市大里區上午4小時內連續發生3起行車事故，警方疲於奔命，所幸事故中4人都僅受輕微擦傷，肇事責任調查中。

據了解，清晨7時1分時，鄭姓男子（34歲）駕駛廂型車沿環中東路六段左轉德芳南路，與對向直行、由紀姓男子（29歲）騎乘的機車撞上，造成紀在空中翻飛落地，手腳擦挫傷。

上午10時39分許，溫姓男子（62歲）駕車沿塗城路往美群路方向行駛，當行經大里區塗城路77號前時，突然自撞路旁電桿，電桿折斷倒地，轎車的車頭損毀，所幸他無明顯外傷，事故後送醫觀察。

接著11時17分許，丁姓男子（36歲）騎機車在中興路二段直行，前方張姓男子（68歲）騎著腳踏車卻疑似要橫越馬路，突然轉向內車道，與丁的機車撞上，兩人因此倒地。