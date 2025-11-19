快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大里上午連3起交通事故 電桿被撞折斷倒地

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區上午4小時內連續發生3起行車事故，警方疲於奔命，所幸事故中4人都僅受輕微擦傷，肇事責任調查中。

據了解，清晨7時1分時，鄭姓男子（34歲）駕駛廂型車沿環中東路六段左轉德芳南路，與對向直行、由紀姓男子（29歲）騎乘的機車撞上，造成紀在空中翻飛落地，手腳擦挫傷。

上午10時39分許，溫姓男子（62歲）駕車沿塗城路往美群路方向行駛，當行經大里區塗城路77號前時，突然自撞路旁電桿，電桿折斷倒地，轎車的車頭損毀，所幸他無明顯外傷，事故後送醫觀察。

接著11時17分許，丁姓男子（36歲）騎機車在中興路二段直行，前方張姓男子（68歲）騎著腳踏車卻疑似要橫越馬路，突然轉向內車道，與丁的機車撞上，兩人因此倒地。

台中市溫姓男子上午駕車沿塗城路往美群路方向行駛，當行經大里區塗城路77號前時，突然自撞路旁電桿，電桿折斷倒地，轎車的車頭損毀。圖／民眾提供
台中市溫姓男子上午駕車沿塗城路往美群路方向行駛，當行經大里區塗城路77號前時，突然自撞路旁電桿，電桿折斷倒地，轎車的車頭損毀。圖／民眾提供
台中市大里區鄭姓男子清晨7時1分時駕駛廂型車沿環中東路六段左轉德芳南路，與對向直行、由紀姓男子（29歲）騎乘的機車撞上。圖／民眾提供
台中市大里區鄭姓男子清晨7時1分時駕駛廂型車沿環中東路六段左轉德芳南路，與對向直行、由紀姓男子（29歲）騎乘的機車撞上。圖／民眾提供
台中市張姓男子騎著腳踏車疑似要橫越馬路，突然轉向內車道，與丁的機車撞上，兩人因此倒地。圖／民眾提供
台中市張姓男子騎著腳踏車疑似要橫越馬路，突然轉向內車道，與丁的機車撞上，兩人因此倒地。圖／民眾提供

台中市 車禍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

連續豪雨 新北淡水區屯山北5道路邊坡坍塌電桿傾倒

嘉義縣沿海地區有風無雨 台電提前清洗礙子避免鹽塵害

大里終於有電影院了！in89豪華影城將進駐大里藝術廣場

颱風前中市議員實勘大里垃圾場 要求做好防颱準備全面監測

相關新聞

呂文婉赴拱天宮參拜「遭陌生人塞下下籤詩」 廟方籲小心攀談騙財

談話性節目資深媒體人呂文婉昨（18日）前往苗栗縣白沙屯拱天宮參拜時，遇到陌生婦人突然塞了一張下下籤詩給她，一旁廟裡義工見...

台中大里上午連3起交通事故 電桿被撞折斷倒地

台中市大里區上午4小時內連續發生3起行車事故，警方疲於奔命，所幸事故中4人都僅受輕微擦傷，肇事責任調查中。

普發一萬ATM和1988都說「已領取」 新北婦人憂遭盜領急報警

新北市蘆洲前天有民眾操作ATM想領行政院普發現金1萬元失敗，交易明細顯示「已領取」，打1988諮詢專線也被告知「已領取」...

人犯聲押獲准突暴斃…法醫推翻癌末與氰化物致死 羅嫌死因成謎

57歲羅姓男子涉嫌在嘉義縣大林鎮民宅前開槍恐嚇，16日遭嘉義地檢署聲押獲准後，在準備移送看守所前突然口吐白沫倒地，送醫不...

新北男警約砲9同志還拍片貼社群 10萬交保記1大過列輔

新北市羅姓男警約砲9名同志在校園還拍片貼社群，日前遭北市警方查獲後依妨害風化罪嫌移送，台北地檢署檢察官訊後以10萬交保，...

老翁釣魚一夜未歸 警消高屏溪畔尋獲機車不見人影

高雄市1名67歲老翁昨天外出說要釣魚，不料一去整夜未歸，家屬報警求助，警、消今天動員在大寮區高屏溪畔找到老翁的機車，但不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。