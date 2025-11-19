聽新聞
0:00 / 0:00
台中大里上午連3起交通事故 電桿被撞折斷倒地
台中市大里區上午4小時內連續發生3起行車事故，警方疲於奔命，所幸事故中4人都僅受輕微擦傷，肇事責任調查中。
據了解，清晨7時1分時，鄭姓男子（34歲）駕駛廂型車沿環中東路六段左轉德芳南路，與對向直行、由紀姓男子（29歲）騎乘的機車撞上，造成紀在空中翻飛落地，手腳擦挫傷。
上午10時39分許，溫姓男子（62歲）駕車沿塗城路往美群路方向行駛，當行經大里區塗城路77號前時，突然自撞路旁電桿，電桿折斷倒地，轎車的車頭損毀，所幸他無明顯外傷，事故後送醫觀察。
接著11時17分許，丁姓男子（36歲）騎機車在中興路二段直行，前方張姓男子（68歲）騎著腳踏車卻疑似要橫越馬路，突然轉向內車道，與丁的機車撞上，兩人因此倒地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言