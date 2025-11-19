快訊

呂文婉赴拱天宮參拜「遭陌生人塞下下籤詩」 廟方籲小心攀談騙財

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

談話性節目資深媒體人呂文婉昨（18日）前往苗栗縣白沙屯拱天宮參拜時，遇到陌生婦人突然塞了一張下下籤詩給她，一旁廟裡義工見狀立刻從她手中抽走籤詩撕碎丟入垃圾桶；呂文婉在臉書分享說，當下，多少有些忐忑有些不安，所幸在解籤義工釋疑後，才放下心中疙瘩！

廟裡屢屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財，提醒信眾務必多多提高警覺。

對此，拱天宮今天表示，類似情事並非首例，早有公告屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財，提醒信眾務必多多提高警覺。

呂文婉發文指出，在廟裡參拜過程中 ，一位婦人突然喊一聲文婉，她轉過頭禮貌性點頭打了招呼，心想應該是認識她的觀眾，孰料接下來劇情超展開，對方沒來由塞給她一張籤詩，「這是一位老師要跟妳結緣的...」然後轉身消失在人群中。

從字面上看來，那張籤詩不是很好，來不及細究，廟裡義工立馬從我手中抽走，撕碎丟入垃圾桶（原來他目睹一切...）另一名解籤的師兄了解狀況後，無奈表示，廟裡屢屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財，當然也有另外一種可能，就是意圖把壞運過給她。

拱天宮秘書林幸福說，歡迎每一個信徒到廟裡面來拜拜，他也多次見到呂文婉到拱天宮參拜。林幸福指出，廟方也是後來才知道呂文婉分享的訊息，他提醒若發生相關的事情時應該第一時間向廟方反映，廟方或許可以及時了解現場的狀況。

林幸福也補充，廟裡面總會有一些信徒認為他們的身分比較特殊，比如借用神明指示的身分表達一些意見，皆不代表廟方的立場。呼籲民眾進到拱天宮，若要請教與廟方相關的事情，應該要尋找廟方人員，比如說有穿制服的管理委員會的人員或者是志工人員，一般的信眾不管表達什麼樣的言論都無法代表廟方的立場。

白沙屯拱天宮是苗栗縣宗教聖地，參拜人潮眾多，廟方提醒信眾務必多多提高警覺，小心不肖人士藉機攀談騙財。圖／本報資料照片
白沙屯拱天宮是苗栗縣宗教聖地，參拜人潮眾多，廟方提醒信眾務必多多提高警覺，小心不肖人士藉機攀談騙財。圖／本報資料照片

