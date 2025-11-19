普發一萬ATM和1988都說「已領取」 新北婦人憂遭盜領急報警

新北市蘆洲前天有民眾操作ATM想領行政院普發現金1萬元失敗，交易明細顯示「已領取」，打1988諮詢專線也被告知「已領取」，因擔心遭盜領報警求助，案件程序還在跑流程，今天員警陪同換家銀行操作ATM，竟然就領到錢了。

據了解，44歲婦人有3個金融帳戶，日前線上填資料「登記入帳」似未成功，於是前天17日開放「ATM領現」的首日當天下午，前往蘆洲永樂街台灣企銀操作ATM，結果還是領不到錢，交易明細單且顯示「該筆款項已完成領取」。

她擔心被盜領，連忙撥打1988諮詢專線查詢，話務人員同樣告知1萬元已完成領取，建議有疑慮可向警方尋求協助。婦人於是向蘆洲警分局報案，由三民派出所受理詐欺案件，並透過偵查隊發函向3家銀行調閱資料查證釐清。

案件程序還在跑作業流程，今天上午員警直接陪同婦人到派出所對面的蘆洲長榮路華南銀行嘗試再次操作ATM，結果卻成功領取1萬元。到底什麼環節出狀況？目前尚不清楚，但至少沒有被盜領，鬆了一口氣。