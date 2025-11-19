人犯聲押獲准突暴斃…法醫推翻癌末與氰化物致死 羅嫌死因成謎

57歲羅姓男子涉嫌在嘉義縣大林鎮民宅前開槍恐嚇，16日遭嘉義地檢署聲押獲准後，在準備移送看守所前突然口吐白沫倒地，送醫不治。外界原以為與羅男自稱的「大腸癌末期」或醫院初步研判的「疑似氰化物中毒」有關，但今日法醫研究所解剖相驗，排除這2項關鍵推測，使得死因更加撲朔迷離。

今天上午法醫研究所法醫師解剖相驗，檢視羅男大腸並未發現癌症病症；肺臟兩側呈肺水腫，心臟有心室肥厚與脂肪浸潤，但均無法直接指向確切死因，需待毒藥物檢驗、病理切片分析出爐後才能綜合判定。同時，先前醫院診斷的「疑似氰化物中毒」，法醫今日相驗後也初步排除，使死亡原因再添疑點。

羅男於15日晚間開槍後遭警方鎖定，隔日凌晨在產業道路查扣槍枝與彈殼，全案依現行犯逮捕。16日移送嘉義地檢署後，檢察官複訊認定涉犯槍砲重罪，犯罪嫌疑重大並有羈押必要，向法院聲押禁見獲准。然而當晚地院法警將他交由地檢署法警後續移送時，羅男突然身體不適並口吐白沫，送醫搶救仍不治。

由於死者在偵訊過程中曾向檢警自稱罹患大腸癌末期，醫院又出具「疑似氰化物中毒」診斷證明，家屬第一時間提出2大質疑：一是既然自稱癌末，為何還要羈押；二是全程遭搜身，進入羈押程序後又如何可能取得氰化物。2項疑點令家屬無法接受。

然而今日相驗顯示，羅男既非癌末，死因也與氰化物無關。家屬得知後表示，羅男平時與家中成員聯絡不多，就連是否真的罹癌，他們也並不清楚，如今醫院初步診斷與法醫相驗結果相互矛盾，他們只希望能查明真正的死亡原因，給家屬一個交代。