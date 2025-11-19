快訊

新北男警約砲9同志還拍片貼社群 10萬交保記1大過列輔

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市羅姓男警約砲9名同志在校園還拍片貼社群，日前遭北市警方查獲後依妨害風化罪嫌移送，台北地檢署檢察官訊後以10萬交保，新北市警局今將羅員記1大過列教育輔導加強考核，同時追究相關人員考核監督不周之責。

43歲未婚的新北市交通分隊羅姓員警為97年特考班，平日工作態度認真，今年透過網路邀約9名同志到學校發生性關係，事後再把性愛片分段上傳網路，雖然影片中人物都沒有露臉，但校園背景仍遭認出。

北市警方獲悉後追查網路帳號持有人，昨循線約談羅姓員警並依公然猥褻、散布猥褻物品等罪嫌移送台北地檢署偵辦後，以10萬元交保，檢警也將進一步追查性愛影片中現身的9名男子身分，釐清是否有未成年或其他涉及妨害性自主等不法情事。

新北市警方表示，交通分隊羅姓警員自拍並散布與網友不雅影像行為涉嫌妨害風化等罪嫌，昨會同台北市大安警分局報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，新北警方強調會全力配合地檢署調查，並將羅員記1大過處分及提列教育輔導加強考核，追究相關人員考核監督不周之責。

該分局指出，針對警紀案件秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，自清自檢、澈查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

新北市羅姓男警約砲9名同志在校園還拍片貼社群遭北市警方查獲，檢方訊後10萬交保，新北市警局今記1大過列教育輔導加強考核，同時追究相關人員考核監督不周之責。圖／聯合報系資料照
新北市羅姓男警約砲9名同志在校園還拍片貼社群遭北市警方查獲，檢方訊後10萬交保，新北市警局今記1大過列教育輔導加強考核，同時追究相關人員考核監督不周之責。圖／聯合報系資料照

