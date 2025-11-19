台東高樓救援再突破！消防局投資2000萬添50公尺新雲梯車

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣消防局為強化高樓火警與高空救援能力，宣布編列2000萬元預算，預計於明年汰換購置1輛全新50公尺雲梯車。隨著市區高樓建築近年陸續興建，不少大樓樓層高度已達16層、約50公尺，現有的3輛雲梯車最高作業高度僅30公尺，恐在未來救災任務上出現高度不足的限制。

局長管建興指出，目前雲梯車雖能應付多數勤務，但縣內建築型態已明顯改變，高度越高、人口越集中，火場救援必須同步升級。50公尺雲梯車的加入，對提升高樓救災效率絕對是如虎添翼。

他強調，新型雲梯車不僅能大幅提升垂直救援高度，更具備快速部署、精準定位、大載重平台等特性，能讓消防人員在最短時間、安全且穩定地抵達最佳作業位置，對火場初期搶救尤其關鍵。

管建興說，未來一旦遇到高樓火警、封煙逃生受阻或懸空待救等狀況，50公尺雲梯車可立即投入高空進出、外部滅火、垂直救援等任務，讓消防隊能以更安全、更有效率的方式執行救援，降低人員冒險進入火場的風險。他也指出，高樓密度增加意味著救災複雜度升高，設備汰換勢在必行。

台東縣目前共有3輛消防雲梯車，其中2019年曾購置1輛由日本最大雲梯車品牌MORITA製造的32 公尺直線前端曲折雲梯車，強化複雜地形與狹窄巷弄的作業能力。近年消防局持續編列預算，逐步汰換其他兩輛較為老舊的雲梯車，使整體救災裝備更符合現代城市的需求。

新型雲梯車不僅具備更高的救援高度，也導入智慧化控制系統，可即時偵測風速、車體傾斜角度與操作負荷，大幅提升救援安全性。

消防局表示，未來也會同步強化雲梯操作人員訓練，讓新設備的效能能充分發揮，確保台東縣民在高樓迅速增長的環境下，仍能擁有最安全的消防防護。

台東市區高樓建築近年陸續興建,不少大樓樓層高度已達16層、約50公尺,現有的3輛雲梯車最高作業高度僅30公尺,恐在未來救災任務上出現高度不足的限制。記者尤聰光/攝影
台東市區高樓建築近年陸續興建，不少大樓樓層高度已達16層、約50公尺，現有的3輛雲梯車最高作業高度僅30公尺，恐在未來救災任務上出現高度不足的限制。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局為強化高樓火警與高空救援能力，宣布編列2000萬元預算，預計於明年汰換購置1輛全新50公尺雲梯車。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局為強化高樓火警與高空救援能力，宣布編列2000萬元預算，預計於明年汰換購置1輛全新50公尺雲梯車。記者尤聰光／攝影

