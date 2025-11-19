快訊

新北三峽傳假虛幣交易真搶奪 警北高二地成功逮回3人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區鶯歌某停車場，日前驚傳歹徒假借虛擬貨幣交易洗劫買家現金的搶奪案，警方獲報後，研判為詐騙集團預謀犯案，立刻著手抓人，先後在北市萬華、新北板橋及高雄大寮陸續逮捕劉姓、張姓及李姓男子，追回贓款19.5萬元，即時瓦解該詐團下一步行動。

警方表示，賴姓女被害人事前透過網路與賣家相約以90萬購買泰達幣，相約於鶯歌區建國路某停車場，不料竟於車內遭對方搶奪現金後逃逸。警方獲報後立即以車追人，當日晚間便在萬華查獲劉姓男子並追回部分贓款，進而查出主嫌為在逃的張姓男子，另有一名李姓共犯。

後來警方又在板橋查獲張姓主嫌，接著南下連日埋伏，終於在昨天深夜11時許，，於高雄大竂區拘捕李姓男子，共查扣贓款19萬5000元及作案用BMW車輛一部，目前劉、張2人已遭羈押禁見。

新北市三峽區鶯歌某停車場，日前驚傳歹徒假借虛擬貨幣交易洗劫買家現金的搶奪案，警方獲報後立刻著手抓人，先後在北市萬華、新北板橋及高雄大寮陸續逮捕劉姓、張姓及李姓男子，並追回贓款19.5萬元。記者蔣永佑/翻攝
贓款 鶯歌 泰達幣
