影／車突詭異90度轉彎撞進花蓮知名早午餐店 店員駕駛2人輕傷

花蓮美崙地區一家早午餐店，今天上午9時許突然遭轎車衝進店內，桌椅被撞飛四散，店員及駕駛2人輕傷送醫，客人也受到驚嚇。根據現場監視畫面，肇事車輛原本慢慢開，轉彎後卻突然加速衝進店內，66歲梁姓女駕駛表示，當時想停車，不小心誤踩油門才會釀禍。

這家早午餐店是美崙地區相當知名的店家，位於民權路與化道路口，上午9時許是用餐時段，有幾桌客人正在店內用餐，突然有一輛銀色轎車衝進店內，撞飛桌椅，幸好衝撞區域當時沒有客人在座，不過有一名店員被撞飛的桌椅擠壓挫傷，駕駛也嘴角流血，兩人都是輕傷，送醫治療沒有大礙。

根據店內監視畫面，這輛轎車原本行駛在民權路，速度相當慢，但右轉進入化道路後，不知何故，又向右偏衝進店內。