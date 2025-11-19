聽新聞
0:00 / 0:00
影／車突詭異90度轉彎撞進花蓮知名早午餐店 店員駕駛2人輕傷
花蓮美崙地區一家早午餐店，今天上午9時許突然遭轎車衝進店內，桌椅被撞飛四散，店員及駕駛2人輕傷送醫，客人也受到驚嚇。根據現場監視畫面，肇事車輛原本慢慢開，轉彎後卻突然加速衝進店內，66歲梁姓女駕駛表示，當時想停車，不小心誤踩油門才會釀禍。
這家早午餐店是美崙地區相當知名的店家，位於民權路與化道路口，上午9時許是用餐時段，有幾桌客人正在店內用餐，突然有一輛銀色轎車衝進店內，撞飛桌椅，幸好衝撞區域當時沒有客人在座，不過有一名店員被撞飛的桌椅擠壓挫傷，駕駛也嘴角流血，兩人都是輕傷，送醫治療沒有大礙。
根據店內監視畫面，這輛轎車原本行駛在民權路，速度相當慢，但右轉進入化道路後，不知何故，又向右偏衝進店內。
影片曝光後，因轎車轉入化道路後，突然90度右彎衝進店內，網友認為路線不太自然，議論紛紛。警方初步調查，梁姓婦人沒有酒駕，她向警方表示，當時想要在店前停車，卻不小心誤踩油門，才會衝進店門造成事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言