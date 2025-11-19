第10度遭撞！馬路三寶檢測器發威 又有貨車開上彰市行人庇護島

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市彰南路2段與254巷口17日下午發生小貨車撞上庇護島事件，這是彰南路沿線庇護島施設近半年的第10次被撞件。公路局彰化工務段表示，這些庇護島均依規定設置，也曾請專家學者勘察都沒有問題，由於庇護島是公共設施，依規定會向肇事者求償，呼籲用路人小心駕駛。

警方調查，王姓男子17日下午2時16分許，駕駛小貨車從彰化市彰南路二段往西方向，由外側迴轉時，撞擊路口行人庇護島，造成指示牌斷裂，小貨車的水箱毀損，無法駕駛。事禍發生後，有民眾將車禍照片PO上臉書社團「彰化人大小事」，由於這是彰南路沿線的行人庇護島，第10次被撞，再度引起熱議。

有網友戲稱「馬路三寶檢測器又發威了」，也有人認為行人庇護島設計有問題，建議將庇護島升高與分隔島平齊，但也有人說「彰南路我走了上百次了，就從來沒撞過」，甚至認為「不是庇護島設計不良，而是駕駛的問題」。

公路局彰化工務段長廖志彬表示， 此路段前已邀請專家學者現勘，確認「設計沒問題」，將再加強交安宣導並空拍車流情形，倘設施有損壞將向肇事者求償。

廖志彬說，彰南路設置的庇護島高度20公分，均是依規範設置，增設的警示設施，包括基座表面黃黑斜紋、反光導標、「危3」及「遵18」標誌桿、交通桿、黃色標線，還將再設置導引線，避免車輛再撞到庇護島，由於交通錐是臨時設施，最近已撤掉，但仍保留五大防護設施，比起其他庇護島更周密，「能做的都做了，還是被撞。」

廖志彬提醒用路人開車一定要小心，除了減速慢行之外，跨越馬路或轉彎時，務必注意車前狀況，小心通過以策安全。

彰化市彰南路2段與254巷口17日下午發生小貨車撞上庇護島事件，這是彰南路沿線庇護島施設近半年的第10次被撞件。圖／取自彰化人大小事
