花蓮出租套房起火4人嗆傷 1老翁行動不便傷重死亡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市國富九街一棟三層樓出租套房昨晚起火，消防人員趕往陸續救出4人，其中二樓2名租屋客均因嗆傷昏迷，傷勢較嚴重，吳姓男子搶救後恢復呼吸心跳，行動不便的69歲姚姓老翁則因傷重不治，起火原因正由火調科調查。

花蓮縣消防局昨晚9時許接獲通報，國富九街50巷有民宅起火，火勢從二樓窗戶冒出。消防人車趕到時，屋內已經全面燃燒，現場滿是濃煙，有目擊者稱起火位置在201號房。

消防人員持續布設水線灌救，並在1、2樓共救出4名嗆傷傷患。1樓72歲朱姓男子送醫，70歲陳姓婦人輕微嗆傷未送醫；2樓48歲吳男一度失去生命跡象，搶救後恢復，行動不便的姚姓男子就住在疑為起火點的201號房，救出時已經沒有呼吸心跳，雖緊急送醫搶救仍告不治。

張姓男子住在對面，目擊火舌從2樓竄出，伴隨爆炸聲響，立即大喊要住戶趕快逃，並打電話報案；出租套房一名女租客說，當時聽到樓下大喊「失火」，她開門查看，濃煙直接衝進屋內，她嚇到把門關上，從窗戶爬上屋頂逃生，還好附近有住戶拿出梯子助她順利逃過一劫。

這棟出租套房共3層樓、12間房，林姓屋主表示，因為距離花蓮慈濟醫院近，租客多是需要定期到醫院回診、洗腎的長者，因此年齡層偏高。姚姓男子住在201號房，因為開刀需要療養，租房已超過半年，希望消防局能查明起火的原因。

花蓮市國富九街一處出租套房昨天晚上起火，4人受傷，其中一名租客傷重不治。圖／民眾提供
花蓮市國富九街一處出租套房昨天晚上起火，4人受傷，其中一名租客傷重不治。圖／民眾提供
花蓮市國富九街一處出租套房昨天晚上起火，4人受傷，其中一名租客傷重不治。圖／民眾提供
花蓮市國富九街一處出租套房昨天晚上起火，4人受傷，其中一名租客傷重不治。圖／民眾提供

套房 花蓮 住戶
