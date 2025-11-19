快訊

兒寶可夢卡牌掉落遭撿走警調監視器速尋回 溜溜球達人臉書感動發文

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

曾獲2項金氏世界紀錄的溜溜球達人楊元慶，14日晚間9時許騎機車載8歲兒子回家，行經新北市板橋區途中放在腳踏墊上的背包不慎掉落，海山警獲報調閱監視器通知撿拾到的60歲賴男到案，賴男供稱一時忙碌才未送至警局，詢後依侵占罪嫌送辦。

海山分局文聖派出所15日晚間10時接獲楊男報案，楊男稱14日晚間9時許騎機車載著8歲兒子行經板橋區文化路二段與民生路口時時，放在腳踏墊上的黑色後背包不慎遺落。楊男不久後發現背包遺失後立刻回頭尋找，但卻都遍尋不著。楊男表示，包包內有兒子要參加寶可夢卡牌比賽的卡墊、牌組及卡包等物品，價值1萬多元。

警方擴大調閱周邊數十支路口監視器追查，發現楊男背包調落後約15分鐘，1名機車騎士行經將包包撿走，依據車牌查出騎士是60歲賴男，前天（17日）晚間通知賴男到案說明。賴男供稱撿到背包後因一時忙碌未立即處理，警方聯繫報案人楊男前來派出所，經檢視背包內的物品均未減少短缺，便發還給楊男領回，詢後依侵占遺失物罪嫌將賴男送辦。

楊男事後在臉書PO文表示，警方未因僅是小朋友的包包遺失就隨便處理，而是十分重視且細心的處理每一個流程，動員了三、四名警員在螢幕前一分一秒的盯著監視器畫面搜尋，成功發現背包掉落的畫面及有人撿走背包的過程。為了感謝警方協助，楊男買了20杯50嵐飲料請派出所警員喝。

警方呼籲，民眾如果拾獲遺失物應儘速通知所有人，或將遺失物送至鄰近的警察機關或派出所，切勿私自占為己有，以免因小失大而觸犯法網。

楊男腳踏墊的背包掉落至路中。記者黃子騰／翻攝
楊男腳踏墊的背包掉落至路中。記者黃子騰／翻攝
騎機車的賴男行經發現，下車將該背包取走。記者黃子騰／翻攝
騎機車的賴男行經發現，下車將該背包取走。記者黃子騰／翻攝

