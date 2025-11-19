快訊

影／台中男騎Ubike開逢甲商圈機車置物箱 行竊4件警埋伏查獲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈在今年9月至10月間發生多起的機車置物箱竊案，警方調閱監視器後發現，涉案竊賊都會騎乘Ubike犯案，警方掌握竊賊犯罪習性後，近日在Ubike埋伏時，順利查獲涉案楊姓男子，經查楊至少行竊4件，每件財損約2000元至5000元間，警詢後依竊盜罪送辦。

第六警分局西屯所在9月至10月間，接獲逢甲商圈有多起機車置物箱竊案，歹徒還使用行竊的信用卡盜刷，警方判斷是慣竊連環犯案，組成專案小組偵辦。

警方調閱監視器，比對多起案發時段與地點後，掌握涉案的楊姓男子（42歲）涉案，楊會騎乘Ubike尋找作案目標。

警方掌握楊男犯案習慣後，11日在Ubike車站埋伏時，發現楊男騎乘Ubike四處張望，徘徊在路邊停車格，疑似正在物色作案對象。

警方趁楊男停好Ubike，準備對路旁停靠的機車下手時，上前抓人，全案警詢後依竊盜罪送辦。

第六警分局強調，將持續強化巡邏密度與防竊宣導，守護民眾財產安全，也呼籲民眾停車時務必將錢包、手機、證件等貴重物品隨身攜帶，避免讓竊賊有機可乘。

台中市楊姓男子涉犯多起機車置物箱竊盜案，警方1日循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
Ubike 監視器 竊盜
相關新聞

花蓮出租套房起火4人嗆傷 1老翁行動不便傷重死亡

花蓮市國富九街一棟三層樓出租套房昨晚起火，消防人員趕往陸續救出4人，其中二樓2名租屋客均因嗆傷昏迷，傷勢較嚴重，吳姓男子...

台東台11線清晨驚見翻覆車「人影全無」 警消擴大搜索仍無所獲

台東縣東河鄉省道台11線140公里處今天凌晨4點多發生一起離奇事故，一輛自小客車不明原因翻覆在道路旁，車體明顯受損，但現...

拿他沒轍？酒駕7次拒測欠繳504萬 照樣趴趴走

雙北有一名拒酒測的酒駕累犯，上周五晚間又騎車到新北新店因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧說，該慣犯拒測高達7次、累積罰鍰5...

影／車突詭異90度轉彎撞進花蓮知名早午餐店 店員駕駛2人輕傷

花蓮美崙地區一家早午餐店，今天上午9時許突然遭轎車衝進店內，桌椅被撞飛四散，店員及駕駛2人輕傷送醫，客人也受到驚嚇。根據...

第10度遭撞！馬路三寶檢測器發威 又有貨車開上彰市行人庇護島

彰化市彰南路2段與254巷口17日下午發生小貨車撞上庇護島事件，這是彰南路沿線庇護島施設近半年的第10次被撞件。公路局彰...

兒寶可夢卡牌掉落遭撿走警調監視器速尋回 溜溜球達人臉書感動發文

曾獲2項金氏世界紀錄的溜溜球達人楊元慶，14日晚間9時許騎機車載8歲兒子回家，行經新北市板橋區途中放在腳踏墊上的背包不慎...

