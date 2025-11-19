聽新聞
影／台中男騎Ubike開逢甲商圈機車置物箱 行竊4件警埋伏查獲
台中市逢甲商圈在今年9月至10月間發生多起的機車置物箱竊案，警方調閱監視器後發現，涉案竊賊都會騎乘Ubike犯案，警方掌握竊賊犯罪習性後，近日在Ubike埋伏時，順利查獲涉案楊姓男子，經查楊至少行竊4件，每件財損約2000元至5000元間，警詢後依竊盜罪送辦。
第六警分局西屯所在9月至10月間，接獲逢甲商圈有多起機車置物箱竊案，歹徒還使用行竊的信用卡盜刷，警方判斷是慣竊連環犯案，組成專案小組偵辦。
警方調閱監視器，比對多起案發時段與地點後，掌握涉案的楊姓男子（42歲）涉案，楊會騎乘Ubike尋找作案目標。
警方掌握楊男犯案習慣後，11日在Ubike車站埋伏時，發現楊男騎乘Ubike四處張望，徘徊在路邊停車格，疑似正在物色作案對象。
警方趁楊男停好Ubike，準備對路旁停靠的機車下手時，上前抓人，全案警詢後依竊盜罪送辦。
第六警分局強調，將持續強化巡邏密度與防竊宣導，守護民眾財產安全，也呼籲民眾停車時務必將錢包、手機、證件等貴重物品隨身攜帶，避免讓竊賊有機可乘。
