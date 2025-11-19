聽新聞
0:00 / 0:00
台東台11線清晨驚見翻覆車「人影全無」 警消擴大搜索仍無所獲
台東縣東河鄉省道台11線140公里處今天凌晨4點多發生一起離奇事故，一輛自小客車不明原因翻覆在道路旁，車體明顯受損，但現場卻找不到任何駕駛或乘客，警消擴大搜尋無獲，警方正調閱周邊監視器並訪查是否有目擊民眾，以釐清翻覆經過與駕駛的去向。
警消表示，清晨4點多接獲民眾通報後，立即派遣當地消防與救護人員前往處理。救援人員抵達時，這輛小客車4輪朝天、車身多處變形，卻不見有人受困或受傷。消防隊員隨即展開地毯式搜索，範圍涵蓋道路草叢、邊坡與周邊地形，但搜尋一段時間仍未找到車上人員，現場也無血跡或疑似傷者痕跡。
警方指出，目前尚難判定事故發生的真正原因，正調閱周邊監視器並訪查是否有目擊民眾，以釐清翻覆經過與駕駛的去向，同時將依車牌查詢車主。警方也注意到，現場路面未見明顯煞車痕跡，研判事故可能發生得相當突然，詳細肇因仍待後續鑑識與調查。
目前現場已排除交通障礙，警方也提醒行經山海線的用路人，清晨時段視線較差，務必注意速限與道路變化，保持安全距離，避免憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言