台東台11線清晨驚見翻覆車「人影全無」 警消擴大搜索仍無所獲

台東縣東河鄉省道台11線140公里處今天凌晨4點多發生一起離奇事故，一輛自小客車不明原因翻覆在道路旁，車體明顯受損，但現場卻找不到任何駕駛或乘客，警消擴大搜尋無獲，警方正調閱周邊監視器並訪查是否有目擊民眾，以釐清翻覆經過與駕駛的去向。

警消表示，清晨4點多接獲民眾通報後，立即派遣當地消防與救護人員前往處理。救援人員抵達時，這輛小客車4輪朝天、車身多處變形，卻不見有人受困或受傷。消防隊員隨即展開地毯式搜索，範圍涵蓋道路草叢、邊坡與周邊地形，但搜尋一段時間仍未找到車上人員，現場也無血跡或疑似傷者痕跡。

警方指出，目前尚難判定事故發生的真正原因，正調閱周邊監視器並訪查是否有目擊民眾，以釐清翻覆經過與駕駛的去向，同時將依車牌查詢車主。警方也注意到，現場路面未見明顯煞車痕跡，研判事故可能發生得相當突然，詳細肇因仍待後續鑑識與調查。