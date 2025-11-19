聽新聞
0:00 / 0:00

精神科醫師研判 夫妻巨大情緒張力引殺機

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市中壢區前天發生駭人殺妻命案，李姓男子自稱起床後「心情不好」，憤而殺妻後自首。因男子未有家暴紀錄與前科，鄰里多感震驚，有精神科醫師認為，李男說法可能是片面之詞，核心問題仍是夫妻間巨大的情緒張力。

據了解，同住的女兒稱父母間感情並無不好，也有李男鄰居說，李男和妻子相處無異樣，如此悲劇令人匪夷所思。當地里長則說不認識該戶人家，但聽聞鄰居議論，這1、2天有聽到該住戶家中傳出些微吵架聲，但不了解實際相處情形。

也有鄰居表示，這戶人家與附近鄰居不太往來，夫妻間已經吵很久了，這幾天也有聽到吵架聲。

聯新國際醫院精神科主治醫師林博說，男子涉嫌殺妻發生在剛退休、社會地位開始孤立的時間點，他認為非單純「火大」所致，而是累積已久的結果，夫妻間必然存在一股強烈的情緒張力。

林博說，從凶嫌「殺到紅眼」的程度來看，可見其憤怒非常巨大且具持續性。凶嫌行凶後，能騎機車到警察局報案，顯示他具備理智判斷能力。凶嫌如果沒有強烈的張力積累，不可能萌生如此極端的殺意。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中壢狠夫稱變冷心情不好殺死妻 醫：夫妻間的情緒問題才是核心

新北三重3命人倫悲劇！殺妻弒子 凶嫌夫死亡不起訴

診間攻擊名醫江漢聲濺血 凶嫌被裁定羈押不禁見

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

相關新聞

精神科醫師研判 夫妻巨大情緒張力引殺機

桃園市中壢區前天發生駭人殺妻命案，李姓男子自稱起床後「心情不好」，憤而殺妻後自首。因男子未有家暴紀錄與前科，鄰里多感震驚...

一覺醒來暴怒殺妻 冷靜自首裁定收押

桃園市中壢區64歲緬甸華僑李姓男子前天涉嫌在住處持鐵鎚、菜刀攻擊羅姓妻子致死，犯後冷靜騎車到派出所自首，警方前往李男住處...

消費者質疑行銷不實！寵物電動車無法上路 業者遭投訴

某科技公司製造能載寵物的兩輪「動力嘟嘟車」，有女子騎乘時車禍，被警方認定此屬電動輔助自行車，未經安全檢測不得騎上路，引發...

燃燒廢棄物疑因強風波及廠房 彰化縣消防車繞道台中搶救

彰化市中山路三段一間鐵廠房，今天下午4時39分許，疑似因戶外廢棄起火燃燒，在風勢助長下，波及廠房，經彰化縣消防局動用大批...

跨國扒竊集團踢鐵板 檢警聯手破案守護觀光

新北市瑞芳警分局與基隆地檢署聯手，在接獲日籍旅客報案後僅24小時內迅速鎖定並拘捕兩名涉嫌多起扒竊案件的東亞籍女子。兩嫌疑似自今年8月起在九份及多處觀光景點多次下手，近期更頻繁針對外籍旅客行竊。警方迅速蒐證、佈線、逮捕，成功瓦解跨國扒竊集團在九份的活動，並有效遏止近期的治安隱憂。

影／彰化1死2傷驚悚車禍！女騎士停等紅燈 後方轎車沒煞車輾過去肇逃

彰化縣員林市員鹿路今天下午發生一起驚悚車禍，一輛白色轎車行經員鹿路與新義街口時，竟直接輾過一名在等紅燈的機車女騎士，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。