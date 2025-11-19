精神科醫師研判 夫妻巨大情緒張力引殺機

桃園市中壢區前天發生駭人殺妻命案，李姓男子自稱起床後「心情不好」，憤而殺妻後自首。因男子未有家暴紀錄與前科，鄰里多感震驚，有精神科醫師認為，李男說法可能是片面之詞，核心問題仍是夫妻間巨大的情緒張力。

據了解，同住的女兒稱父母間感情並無不好，也有李男鄰居說，李男和妻子相處無異樣，如此悲劇令人匪夷所思。當地里長則說不認識該戶人家，但聽聞鄰居議論，這1、2天有聽到該住戶家中傳出些微吵架聲，但不了解實際相處情形。

也有鄰居表示，這戶人家與附近鄰居不太往來，夫妻間已經吵很久了，這幾天也有聽到吵架聲。

聯新國際醫院精神科主治醫師林博說，男子涉嫌殺妻發生在剛退休、社會地位開始孤立的時間點，他認為非單純「火大」所致，而是累積已久的結果，夫妻間必然存在一股強烈的情緒張力。

林博說，從凶嫌「殺到紅眼」的程度來看，可見其憤怒非常巨大且具持續性。凶嫌行凶後，能騎機車到警察局報案，顯示他具備理智判斷能力。凶嫌如果沒有強烈的張力積累，不可能萌生如此極端的殺意。