一覺醒來暴怒殺妻 冷靜自首裁定收押

桃園市中壢區64歲緬甸華僑李姓男子前天涉嫌在住處持鐵鎚、菜刀攻擊羅姓妻子致死，犯後冷靜騎車到派出所自首，警方前往李男住處，果真發現羅女倒臥血泊傷重身亡。李男無家暴紀錄，稱「心情不好」突起殺機，因罪嫌重大有逃亡之虞，法院昨裁定羈押。

據了解，李男過去為工人，近日才剛退休，妻子則是家庭主婦。前天上午8時許李男起床後，突然持鐵鎚和菜刀衝向在客廳的妻子一陣攻擊，造成妻子頭頸重創；李男犯案後自行騎車前往內壢派出所報案，一進門就舉起雙手，示意值班台員警將他上銬，並說自己「殺了老婆」。

派出所員警不敢大意，立刻前往李男住所查看，發現李男妻子56歲羅女倒地慘死，立刻封鎖調查。

李男供稱，平時與妻子和女兒同住，前天上午女兒出門上班，自己起床後「心情不好」，看到在客廳的妻子時更火大，便突然興起殺機，持刀、槌攻擊妻子頭、臉及頸部，直到妻子斷氣才停下。

警方初步調查，李男無家暴、刑案紀錄，並自稱夫妻間平時感情並無不睦，只是因為一早心情不佳失控動手洩憤；女兒也表示父母間感情並無不好，詳細原因仍待調查釐清。

桃園地檢署指出，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李姓被告及相關證人後，李男涉刑法殺人罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押，昨獲法院裁定羈押。

桃園地院表示，被告經訊問後坦承犯行，涉犯刑法殺人罪嫌疑重大，審酌被告所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，且被告為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年多次出境泰國傳教，有逃亡之虞，再審酌被告所涉犯殺人罪，嚴重侵害被害人生命權益，有羈押之必要。