消費者質疑行銷不實！寵物電動車無法上路 業者遭投訴

某科技公司販售能載寵物的寵物電動車，消費者昨由高雄市議員陪同出面，質疑業者販售時未清楚告知不具路權，害飼主違法上路。記者宋原彰／攝影

某科技公司製造能載寵物的兩輪「動力嘟嘟車」，有女子騎乘時車禍，被警方認定此屬電動輔助自行車，未經安全檢測不得騎上路，引發消費者群起質疑廣告不實、誤導購買，高雄市27名車主昨由議員陪同出面要求退款，或提供折舊買回方案。

業者回應，賣給消費者的車輛類型已載明「電動載具非微型電動二輪車」，依財團法人車輛安全審驗中心標準，這車款設計不符微電車與電輔車認證標準，無法送驗，沒有法源可遵行，於道路使用有違法風險，須由使用者承擔，有善盡義務提供消費資訊；業者也批，議員片面聽取不實指控，誤導民眾、濫用職權。

這款寵物電動車的前方腳踏板處設置寵物艙，可放置寵物，售價3萬至6萬元不等，桃園、高雄皆有實體門市，市議員陳慧文說，接獲陳情指業者銷售時以「只要遵守交通規則可以上路」、「遇到警察攔查，出示小卡即可」等話術誘導購買，有顧客要求收回車輛並退款，網路客服已讀不回。議員張博洋說，高市府應發函提醒避免買到無法上路的寵物電動車。

高市府回應，陸續接獲消費者投訴，若達20人，協助提起團體訴訟。

高市警局交通大隊表示，道路交通管理處罰條例規範「慢車」範疇，其中自行車種類包括電動輔助自行車、微型電動二輪車等，寵物電動車外觀類似這兩者，但未經型式審驗合格，不符道交條例慢車，行駛道路可罰1200元至3600元不等罰鍰。

交通大隊另指出，慢車還有一項是「個人行動器具」，設計承載1人，例如租賃電動滑板車，但寵物電動車款因搭載寵物，也不符合此項。