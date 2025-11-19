聽新聞
拿他沒轍？酒駕7次拒測欠繳504萬 照樣趴趴走

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

雙北有一名拒酒測的酒駕累犯，上周五晚間又騎車到新北新店，因酒駕自摔後送醫。記者黃子騰／翻攝
雙北有一名拒酒測的酒駕累犯，上周五晚間又騎車到新北新店，因酒駕自摔後送醫。記者黃子騰／翻攝

雙北有一名拒酒測酒駕累犯，上周五晚間又騎車到新北新店因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧說，該慣犯拒測高達7次、累積罰鍰504萬，執法單位拿他沒辦法，呼籲北市府建議交通部修法，累犯就該當場扣人。

北市交通警察大隊大隊長陳立祺說，民眾若拒測，是依道交條例開罰，沒有辦法強制酒測，若民眾拒簽酒測會特別註明，但也無法強迫酒測。北市裁決所表示，該累犯在北市管轄的3件罰鍰都沒繳，名下也沒財產。

酒駕零容忍，游淑慧質疑目前法規不足，警察臨檢不能拒絕，但為何可拒絕酒測？只要駕駛拒測將車輛丟給警察、被拖走也沒關係，之後再買輛便宜二手車照樣趴趴走。

「連隨機攔檢都可以抓到7次酒駕，代表這名累犯可能每天醉醺醺在路上，哪一天誰倒霉被撞？」游淑慧提到，政府拿這樣的累犯沒轍，她調閱該酒駕累犯罰款，竟已累積504萬元，連一次也沒繳。

游呼籲交通局等相關單位應建議交通部修法，對經常性拒測者，要求不能拒酒測；被查到累犯，當場可依公共危險罪扣人，地方應將執行面的困難提議修法，給警察更大權力。裁決所允向中央反映，並表示17日已收到行政執行署公文，將酒駕案件轉介酒癮治療參考指引。

消基會交通委員會召集人李克聰認同民代建議的保護管束，因酒駕累犯拒測案例可能成模仿對象，「反正執法單位也沒轍，就會有負面影響」。行政執行署將頒布酒駕案件轉介酒癮治療參考指引，李認為，酒癮治療是介入的一種，仍要持續觀察，才能檢驗是否有成效。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 酒測 自摔
