聽新聞
0:00 / 0:00
影／彰化1死2傷驚悚車禍！女騎士停等紅燈 後方轎車沒煞車輾過去肇逃
彰化縣員林市員鹿路今天下午發生一起驚悚車禍，一輛白色轎車行經員鹿路與新義街口時，竟直接輾過一名在等紅燈的機車女騎士，造成高姓女騎士重傷身亡，二旁另二名女騎士也受輕傷，白色轎車肇事後竟直接開走肇事逃逸，警方追查中。
這起驚悚車禍發生在今天下午約1點，從曝光的畫面看來，當時員鹿路與新義街口有2名女騎士在等紅燈，高姓女騎士騎機車從後方也緩慢騎上來等紅燈時，後方一輛白色轎車突然衝上來，直接連人帶車輾過去，也擠到二旁機車，二旁機車女騎士趕緊閃，其中張姓女騎士載著72歲母親蕭女也受波及，蕭女手腳撞傷與張女也受輕傷就醫。
彰化消防局第二大隊獲報前往救援，到達現場時，64歲高姓女騎士已無呼吸心跳，仍對她做心肺復甦術及電擊，後送員基醫院救治，但仍傷重不治。員林警方已鎖定肇逃特定對象追查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言