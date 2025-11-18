影／彰化1死2傷驚悚車禍！女騎士停等紅燈 後方轎車沒煞車輾過去肇逃

彰化縣員林市員鹿路今天下午發生一起驚悚車禍，一輛白色轎車行經員鹿路與新義街口時，竟直接輾過一名在等紅燈的機車女騎士，造成高姓女騎士重傷身亡，二旁另二名女騎士也受輕傷，白色轎車肇事後竟直接開走肇事逃逸，警方追查中。

這起驚悚車禍發生在今天下午約1點，從曝光的畫面看來，當時員鹿路與新義街口有2名女騎士在等紅燈，高姓女騎士騎機車從後方也緩慢騎上來等紅燈時，後方一輛白色轎車突然衝上來，直接連人帶車輾過去，也擠到二旁機車，二旁機車女騎士趕緊閃，其中張姓女騎士載著72歲母親蕭女也受波及，蕭女手腳撞傷與張女也受輕傷就醫。