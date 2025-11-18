保七刑大隊長八通關古道猝死！愛爬大山身體硬朗…同事意外不捨

保安警察第七總隊刑事警察大隊長張益誠，今被發現攀登南投縣八通關古道時猝死。據了解，張喜愛登山，身體狀況不錯，在警界待人處事評價佳，同事聽聞此事感到意外不捨。

同事說，張益誠身體硬朗，就讀警察大學時就很會摔柔道，畢業後一直保持運動習慣，常爬大山，愛打籃球及壘球，工作態度認真，做事實在，個性豪爽耿直，待人也很客氣，長官、部屬對他多是好評。

據了解，張益誠是警大61期，長期在南部任職，畢業分發高雄縣警察局，後來考取刑事局，在北部升副隊長一段時間後調偵八大隊（南部打擊犯罪中心），擅長偵辦毒品案件，歷任八大專責緝毒的偵二隊副隊長、隊長，去年1月升鐵路警察局刑事警察大隊長，今年8月調保七刑大大隊長。

據指出，張益誠休假與高雄市刑大友人相約登山，途中透露「火燒心」身體不適，與友人分開獨自休息，今上午7時許被登山客發現倒臥八通關越嶺道6.5公里處，已無生命跡象。 南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段今傳山難，消防局會同相關單位已派出4人隊伍從地面挺進救援。圖／南投縣消防局提供

