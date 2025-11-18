跨國扒竊集團踢鐵板 檢警聯手破案守護觀光

新北市瑞芳警分局與基隆地檢署聯手，成功瓦解跨國扒竊集團在九份的活動，並有效遏止近期的治安隱憂。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳警分局與基隆地檢署聯手，在接獲日籍旅客報案後僅24小時內迅速鎖定並拘捕兩名涉嫌多起扒竊案件的東亞籍女子。兩嫌疑似自今年8月起在九份及多處觀光景點多次下手，近期更頻繁針對外籍旅客行竊。警方迅速蒐證、佈線、逮捕，成功瓦解跨國扒竊集團在九份的活動，並有效遏止近期的治安隱憂。

瑞芳分局表示，案件發生於本月14日傍晚，地點位於遊客眾多的九份阿妹茶樓附近，一名日籍旅客發現皮夾離奇失蹤，他立即報警求助。警方獲報後啟動快速處理機制，結合旅客提供的資訊，並以既有查證流程迅速研判嫌疑方向。

九份為國際觀光重點區域，治安品質攸關形象與遊客安全。警方長期透過整合各式情報來源、加強勤務配置、提升應變效率，再加上檢警緊密合作與縝密的偵查流程，使案件得以迅速突破。

警方呼籲，年關將近，遊客增加，民眾應提高警覺、留意財物；如遇可疑情況請立即撥打110。瑞芳警分局將持續與基隆地檢署合作，以最堅定的力量捍衛治安，守護每位遊客與市民的平安。