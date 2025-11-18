中壢女夜間「沒走斑馬線」過馬路 遭起步大貨車撞多處骨折

桃園市中壢區中園路二段16日晚間發生一名黃姓女子未走在行人穿越道上，於路口遭停等紅燈的大貨車起步時撞上，造成黃女多處骨折，所幸意識清楚。警方表示，行人穿越馬路務必行走於行人穿越道，若行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，可處新台幣500元罰鍰。

警方說明，中壢交通中隊前日晚間7時30分許獲報，在中園路二段有交通事故發生，立即派員到場。經了解，大貨車駕駛27歲林男沿中園路二段往大園方向停等紅燈，起步時與未行走於行人穿越道，逕直穿越車道的行人41歲黃女發生車禍。