淡水男疑被按喇叭不滿竟尾隨 背剪刀拉機車嚇壞女騎士
新北市淡水1名女子16日晚間與家人騎車返家途中，發現1名男子走路靠近車道便按喇叭提醒，不料男子竟尾隨至住家地下停車場入口還伸手拉她的機車，女子回頭竟發現男子背負1把剪刀，嚇得PO文提醒民眾注意。淡水警目前已通知男子到案說明。
1名女網友在網路社群PO文表示，前天（16日）與父母分騎2輛機車外出吃晚餐，晚間6時許吃完飯準備返家，行經淡水區北新路141巷時，發現1名男子邊走邊靠近車道，女子於是按喇叭提醒。
不料女子與父母騎車至社區地下停車場入口處等候鐵捲門升起時，該名男子竟尾隨靠近，還伸手拉女子的機車，女子轉頭查看時赫然發現男子背部還背負著1把剪刀，男子隨後轉身離開。女子嚇得PO文表示：「如果剛剛只有我媽一個人，沒有我跟我爸他是不是就往我媽身上去了。」女子說：「目前有報警，也有跟里長說，得到的回覆是會加強巡邏。」
淡水警指出有接獲里長通報，將加強北新路及周邊學區巡邏密度。經調閱監視器影像後已鎖定該名男子是42歲郭姓男子，行為已違反社會秩序維護法第89條，因郭男目前人在花蓮，將通知郭男到案說明以釐清案情及動機。
