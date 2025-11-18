保七總隊刑事大隊長八通關古道猝逝 山友發現時已無生命跡象

南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段，今上午有民眾路倒，並失去生命跡象；據了解，該名死者為保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠，疑因登山途中不適，折返時發生不幸。消防局會同相關單位獲報從地面挺進協助。

南投縣消防局指出，今天（18日）上午上午7時41分獲報，有登山客倒臥在八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段，且失去生命跡象，當下即刻通報第三大隊並由其調派人員馳援協助，經查入山資料發現是保七總隊刑大大隊長張益誠。

據了解，張益誠與3友人申請16日入山，其中1人因故臨時取消，其餘3人按計畫走八大秀，原訂19日下山；而其登山隊昨晚入住中央金礦山屋，今清晨3、4時起登欲攻頂秀姑巒山，途中，張因腹痛不適，告知隊友要折返金礦山屋休息。

沒想到，張益誠在通過白洋金礦山屋後，還沒抵達中央金礦山屋就出狀況，今上午7時許被其他山友發現路倒，且發現時已失去生命跡象，山友因此通報119。

南投縣消防局第三大隊獲報後啟動救援機制，為上山到事發地點恐要2天時間，因此今上午10時、中午12時曾兩度申請直升機協助載運隊員前往，但因天候不佳未果，目前由玉山分隊、信義分隊及玉管處、保七總隊各派1人從地面挺進。