快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

聽新聞
0:00 / 0:00

保七總隊刑事大隊長八通關古道猝逝 山友發現時已無生命跡象

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段，今上午有民眾路倒，並失去生命跡象；據了解，該名死者為保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠，疑因登山途中不適，折返時發生不幸。消防局會同相關單位獲報從地面挺進協助。

南投縣消防局指出，今天（18日）上午上午7時41分獲報，有登山客倒臥在八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段，且失去生命跡象，當下即刻通報第三大隊並由其調派人員馳援協助，經查入山資料發現是保七總隊刑大大隊長張益誠。

據了解，張益誠與3友人申請16日入山，其中1人因故臨時取消，其餘3人按計畫走八大秀，原訂19日下山；而其登山隊昨晚入住中央金礦山屋，今清晨3、4時起登欲攻頂秀姑巒山，途中，張因腹痛不適，告知隊友要折返金礦山屋休息。

沒想到，張益誠在通過白洋金礦山屋後，還沒抵達中央金礦山屋就出狀況，今上午7時許被其他山友發現路倒，且發現時已失去生命跡象，山友因此通報119。

南投縣消防局第三大隊獲報後啟動救援機制，為上山到事發地點恐要2天時間，因此今上午10時、中午12時曾兩度申請直升機協助載運隊員前往，但因天候不佳未果，目前由玉山分隊、信義分隊及玉管處、保七總隊各派1人從地面挺進。

消防局表示，目前尚未接觸到患者，尚不清楚現場狀況，但已有先請報案山友使用帆布或鋁箔毯協助保全大體，若從地面挺進，恐要明晚或後天才能抵達，因此明天仍會視天候再申請吊掛。警方則表示，待大體吊掛下山相驗後才能釐清死因。

非案發地點，圖為玉山八通關、秀姑巒線是登山路線示意圖。本報資料照，玉山國家公園管處提供
非案發地點，圖為玉山八通關、秀姑巒線是登山路線示意圖。本報資料照，玉山國家公園管處提供
南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段今傳山難，消防局會同相關單位已派出4人隊伍從地面挺進救援。圖／南投縣消防局提供
南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段今傳山難，消防局會同相關單位已派出4人隊伍從地面挺進救援。圖／南投縣消防局提供

礦山 南投縣 山友
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄婦陳屍男友車上 檢方扣1只行李箱擇日複驗死因

宜蘭蘇澳水災傳出首位罹難者 78歲獨居老婦陳屍客廳死因「溺斃」

蘇澳淹水7旬婦陳屍住家客廳 公所：死因是溺斃

台中82歲嬤孤獨死 陳屍家中成白骨…忠心白狗也餓斃倒房間

相關新聞

苗栗驚傳校園憾事！國三女疑因交友不順情緒不穩墜樓身亡

苗栗縣頭份市一名陳姓女國中生，疑因網路交友感情不順，連兩天情緒不佳，今天上午校方才予以心理輔導，未料中午下課時分，她竟從...

保七總隊刑事大隊長八通關古道猝逝 山友發現時已無生命跡象

南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段，今上午有民眾路倒，並失去生命跡象；據了解，該名死者為保安警察第七總隊...

自家陽台燒金紙…被檢舉均依社維法移送 台南高雄警辦4案均不罰

蔡姓男子今年農曆五月初一、七月初一鬼門開，均於清晨在自家3樓燃燒金紙，劉姓女子則是今年3月凌晨在2樓陽台燃燒個人物品，均...

中壢女夜間「沒走斑馬線」過馬路 遭起步大貨車撞多處骨折

桃園市中壢區中園路二段16日晚間發生一名黃姓女子未走在行人穿越道上，於路口遭停等紅燈的大貨車起步時撞上，造成黃女多處骨折...

淡水男疑被按喇叭不滿竟尾隨 背剪刀拉機車嚇壞女騎士

新北市淡水1名女子16日晚間與家人騎車返家途中，發現1名男子走路靠近車道便按喇叭提醒，不料男子竟尾隨至住家地下停車場入口...

桃園男與家人爭執威脅開瓦斯 對峙2小時警噴辣椒水才制伏

桃園市政府周邊民宅今凌晨險傳氣爆，一名陳姓男子酒後與家人發生爭執，盛怒之下，竟開天然氣揚言點火，與警方隔門對峙長達2個多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。