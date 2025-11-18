南門市場火警後強化防災 桃園61處市場「安全大體檢」聯合稽查

桃園市南門市場火災發生後，桃園市政府為全面提升市場安全管理層級，啟動全市61處公有與民營市場消防安全大體檢，並由消防局主責，結合經濟發展局、建築管理處、警察局等單位共同投入，以跨局處聯合稽查方式，逐一訪查、深入檢視各市場的整體安全環境。

市府表示，傳統市場是市民生活的重要場所，攤商密集、用火用電頻繁，安全管理更需多面向合作。此次大體檢以「跨單位聯合、全面掌握狀況、逐步強化管理」為原則，各局處依職掌同步投入，從管理制度到現場環境逐步盤點，把這次火災當作推動全面提升的契機，期望提前排除風險、保障攤商生計，讓市民能安心採買。

除了巡查安全項目外，市府亦將積極輔導市場建立防火管理組織，強化自治會或攤販的防災能力，使市場在平時具備消防巡檢功能，在火災初期更能快速啟動通報、滅火與引導疏散等基本應變措施，讓安全不只依賴設備，也能從人員管理向下扎根。