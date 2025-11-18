自家陽台燒金紙…被檢舉均依社維法移送 台南高雄警辦4案均不罰

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓男子今年農曆五月初一、七月初一鬼門開，均於清晨在自家3樓燃燒金紙，劉姓女子則是今年3月凌晨在2樓陽台燃燒個人物品，均遭鄰居檢舉，轄區警方均依違反社會秩序維護法移送台南地院簡易庭裁處；簡易庭認定3案均有用金爐或蚊香鐵盒，並無危害安全裁定不罰。

無獨有偶，高雄市郭姓男子今年除夕在自家透天厝4樓陽台燒金紙，被民眾錄影PO上網路，轄區左營警分局沒接到報案，仍指示要將郭依違反社維法移送；橋頭簡易庭審理後，認為郭有用金爐，裁定不罰。台南、高雄今年4起不罰案例，讓南部基層員警直批「根本擾民」。

裁定書指出，台南市南區蔡姓男子今年5月27日7時38分、8月23日6時46分許，均在新興路住處3樓燃燒金紙；因有民眾錄影向警方檢舉，轄區警方依違反社維法「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者」，分別移送台南簡易庭。

蔡明輝表示，5月27日是農曆五月初一，在自家3樓拜拜燒金紙，現場並非公共場所，而且燒金紙處旁就有水龍頭，如果真的產生火苗，也可以隨時撲滅；第二次被移送則稱，8月23日是農曆七月初一，才會在自家3樓陽台燒金紙，有等到金紙燃燒完畢才離開。

簡易庭認為，蔡焚燒金紙的時間確實適逢農曆五月初一、七月初一，信奉者於初一十五向神明或祖先祭拜供奉、焚燒金紙以祈福賜財，甚至於農曆7月初一開鬼門日祭拜鬼魂（即民間所稱好兄弟），乃台灣社會常見的民間習俗及文化傳統，蔡並非沒有正當理由焚火。

簡易庭指出，且依據現場蒐證照片，蔡確實是於自宅陽台內使用金紙桶焚燒金紙，本人亦均有在場，火勢並未延燒至金紙桶以外場所，並無火苗四處飄散、無法控制情形，且處於有人可控管狀態；難認已因此對社會安全造成危害或可遽認有何危害之虞，2次移送均裁定不罰。

台南市今年還有一起案件是劉姓女子今年3月30日0時5分，在台南市東區2樓住家陽台焚燒物品遭人檢舉，警方同樣依違反社維法移送；劉女解釋，焚燒的物品有她個人資料的文件，因為有個資所以焚燒，沒有造成財損或傷亡，她也有灌水澆熄。

簡易庭指出，社會秩序維護法第68條第1款是以公共場所、房屋近旁作為構成要件，難以認定在自己房屋「內」焚燒物品也屬於規定範圍；劉女既然是在家中2樓陽台處焚燒，與法條構成要件不符，何況劉女將文件置於蚊香鐵盒內燃燒，又已自行澆熄，並未造成財損或傷亡，難認有危害安全，裁定不罰。

台南、高雄今年有4起焚燒金紙案件，均依違反社維法移送法院，簡易庭均不罰，南部基層員警直批「根本擾民」。記者袁志豪／攝影
台南、高雄今年有4起焚燒金紙案件，均依違反社維法移送法院，簡易庭均不罰，南部基層員警直批「根本擾民」。記者袁志豪／攝影

金紙 台南 房屋 透天厝
