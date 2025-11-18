苗栗驚傳校園憾事！國三女疑因交友不順情緒不穩墜樓身亡

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一名陳姓女國中生，疑因網路交友感情不順，連兩天情緒不佳，今天上午校方才予以心理輔導，未料中午下課時分，她竟從校舍4樓墜樓，女學生到院前失去生命跡象，直至下午2點多仍因傷重搶救無效，宣告死亡，確切墜樓原因尚待釐清調查。

據了解，墜樓女學生為國中三年級生，下午1點上課未進教室，校方找人時才發現她已墜樓重傷，失去意識，隨後由救護車送往頭份為恭醫院急救，但到院前失去生命跡象。

苗縣府教育處接獲通報後已派員前往醫院及學校了解事發經過，懷疑她可能從4樓墜落，警方介入調查，初步排除外力因素。經了解，陳姓女學生這個學期才剛轉入學就讀，這兩天疑與交往網友吵架，情緒不穩，上午由老師予以心理諮商輔導，未料中午即發生憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

墜樓 頭份
