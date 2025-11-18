快訊

桃園男與家人爭執威脅開瓦斯 對峙2小時警噴辣椒水才制伏

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市政府周邊民宅今凌晨險傳氣爆，一名陳姓男子酒後與家人發生爭執，盛怒之下，竟開天然氣揚言點火，與警方隔門對峙長達2個多小時，幸有驚無險，衝突最後在上午7時許落幕，未釀人員受傷；警方表示，陳男第一時間因行為脫序送醫治療，後續將追究公共危險與妨害公務責任。

桃園警分局中路派出所今凌晨5時27分接獲報案，指縣府路某公寓3樓傳出吼叫聲，屋內疑似有激烈爭吵，還有男子揚言開瓦斯，員警與消防人員趕往，現場瀰漫濃濃瓦斯味，而陳男將自己關在屋內，任憑屋外父親與老婆怎麼勸說都無效；員警見雙方僵持不下，擔心發生意外，第一時間請天然氣公司先停止供氣，才進一步處理現場狀況。

警方調查，陳男（46歲）雖有結婚，但目前獨自住在桃園縣府路某大樓，今凌晨酒後打電話給妻子討論感情事，因溝通無效勃然大怒，所以想開天然氣點火。其家人雖第一時間趕抵勸說，無奈溝通無效，消防人員待屋內天然氣濃度消散後才執行破門。

消防人員破門時，陳男仍不斷嘶吼，甚至拿鐵錘作勢攻擊，所幸消防人員反應迅速用門夾住他的手才未受傷。最後，員警動用辣椒水才制伏陳男，結束這一場鬧劇。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園市政府旁民宅今凌晨險傳氣爆，幸警方和消防即時處理未釀嚴重災害。記者陳俊智／翻攝
桃園市政府旁民宅今凌晨險傳氣爆，幸警方和消防即時處理未釀嚴重災害。記者陳俊智／翻攝
桃園市政府旁民宅今凌晨險傳氣爆，幸警方和消防即時處理未釀嚴重災害。記者陳俊智／翻攝
桃園市政府旁民宅今凌晨險傳氣爆，幸警方和消防即時處理未釀嚴重災害。記者陳俊智／翻攝

消防人員 桃園 溝通
相關新聞

豐原清潔隊員上班途中車禍死亡 她人緣好同事不捨落淚

台中市豐原清潔隊古姓女隊員今天早上與朋友共乘機車上班，途中車禍，被物流車捲入車底，古女死亡；消息傳回豐原清潔隊，同事難過...

自家陽台燒金紙…被檢舉均依社維法移送 台南高雄警辦4案均不罰

蔡姓男子今年農曆五月初一、七月初一鬼門開，均於清晨在自家3樓燃燒金紙，劉姓女子則是今年3月凌晨在2樓陽台燃燒個人物品，均...

桃園男與家人爭執威脅開瓦斯 對峙2小時警噴辣椒水才制伏

桃園市政府周邊民宅今凌晨險傳氣爆，一名陳姓男子酒後與家人發生爭執，盛怒之下，竟開天然氣揚言點火，與警方隔門對峙長達2個多...

中市女清潔隊員上班途中遇死劫 環保局啟動關懷機制

台中市清晨發生古姓與羅姓女子雙載騎乘機車上班，遭物流車捲入車底的車禍，古女當場死亡，羅女則受傷送醫。據調查，古女是台中市...

影／台中女清潔隊員上班途中遭貨車撞死 3年前才轉正市府將辦理因公撫卹

台中市古姓女子在今天清晨6時許，騎機車載羅姓女同事上班，行經北屯區松竹路一段時，遭一輛右轉的物流車捲入車底，消防隊到場利...

買寵物電動車卻無法騎上路 高雄27人嗆業者行銷詐欺：話術誘導

市面上某款能載寵物的寵物電動車因車體設計非屬微型電動二輪車，不具路權，有民眾日前購入上路後遭警方開罰並沒入，質疑業者販售...

