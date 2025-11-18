桃園男與家人爭執威脅開瓦斯 對峙2小時警噴辣椒水才制伏

桃園市政府周邊民宅今凌晨險傳氣爆，一名陳姓男子酒後與家人發生爭執，盛怒之下，竟開天然氣揚言點火，與警方隔門對峙長達2個多小時，幸有驚無險，衝突最後在上午7時許落幕，未釀人員受傷；警方表示，陳男第一時間因行為脫序送醫治療，後續將追究公共危險與妨害公務責任。

桃園警分局中路派出所今凌晨5時27分接獲報案，指縣府路某公寓3樓傳出吼叫聲，屋內疑似有激烈爭吵，還有男子揚言開瓦斯，員警與消防人員趕往，現場瀰漫濃濃瓦斯味，而陳男將自己關在屋內，任憑屋外父親與老婆怎麼勸說都無效；員警見雙方僵持不下，擔心發生意外，第一時間請天然氣公司先停止供氣，才進一步處理現場狀況。

警方調查，陳男（46歲）雖有結婚，但目前獨自住在桃園縣府路某大樓，今凌晨酒後打電話給妻子討論感情事，因溝通無效勃然大怒，所以想開天然氣點火。其家人雖第一時間趕抵勸說，無奈溝通無效，消防人員待屋內天然氣濃度消散後才執行破門。

消防人員破門時，陳男仍不斷嘶吼，甚至拿鐵錘作勢攻擊，所幸消防人員反應迅速用門夾住他的手才未受傷。最後，員警動用辣椒水才制伏陳男，結束這一場鬧劇。