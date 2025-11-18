中市女清潔隊員上班途中遇死劫 環保局啟動關懷機制

台中市清晨發生古姓與羅姓女子雙載騎乘機車上班，遭物流車捲入車底的車禍，古女當場死亡，羅女則受傷送醫。據調查，古女是台中市環保局豐原清潔隊隊員，環保局已啟動關懷機制，除了慰問家屬，也協助了解是否是上班途中發生意外，以及是否符合「因公撫恤」的資格，會全力協助申請撫卹金。

據了解，古女2017年3月6日受雇進入豐原清潔隊擔任臨時人員，2022年7月16日成為正式隊員，具公務員撫恤資格。另外，她登記住處是在清水，今晨從太平騎車時，在路上發生車禍，將了解是否符合上班途中發生意外。若符合，則有一般撫恤、職災撫恤和意外事故濟助金3筆錢可領。

古女的叔叔也在同一個區隊服務，事發後悲痛地趕赴現場。古女父母則從台東趕至台中，環保局已派員慰問家屬，另也協助處理後事。