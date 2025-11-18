影／台中女清潔隊員上班途中遭貨車撞死 3年前才轉正市府將辦理因公撫卹

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市古姓女子在今天清晨6時許，騎機車載羅姓女同事上班，行經北屯區松竹路一段時，遭一輛右轉的物流車捲入車底，消防隊到場利用氣動式頂舉器救出古女，但古女被壓中頭部已變形，明顯死亡，檢警將依過失致死罪，偵辦涉案梁姓司機。台中市環保局表示，古女為豐原清潔隊隊員，將協助辦理「因公撫卹」。

台中市環保局表示，古女是豐原清潔隊隊員，3年前才從臨時工轉正，家住台東縣，古女父母得知訊息後，已從台東趕赴台中配合檢警相驗，古女叔叔也在清潔隊服務，已派員陪同家屬辦理後續，因古女是上班途中發生意外，將協助辦理「因公撫卹」的資格。

第五警分局在今天清晨6時許獲報，北屯區松竹路一段520巷口有車禍，案發時梁姓男子（42歲）沿松竹路西向行駛，在巷口右轉時，古姓女子（34歲）騎機車載羅姓女同事（37歲）沿松竹路一段直行，雙方在巷口發生碰撞後，機車被捲入貨車車底。

消防局獲報後，派遣東山分隊小隊長張健峰帶隊前往，出動東山消防分隊等多個單位到場，消防人員使用氣動式頂舉器，將受困車底的古女、羅女救出，不過古女因頭顱被貨車壓到變形，已明顯死亡，羅女則多處撕裂傷，眼部擦傷，意識清楚，送醫急救。

警方到場調查，梁男無酒精反應，梁男辯稱，當時右轉時，沒有看到機車，感覺車體晃動才下車察看，才發現車禍。

警方今將報請檢察官相驗，釐清古女死因，全案將調閱周邊監視器與貨車行車紀錄器，釐清案發經過，全案將依過失致死罪方向偵辦。

台中市北屯區今早發生一起物流貨車撞上機車的事故，釀一死一傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市 環保局
