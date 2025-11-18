買寵物電動車卻無法騎上路 高雄27人嗆業者行銷詐欺：話術誘導

市面上某款能載寵物的寵物電動車因車體設計非屬微型電動二輪車，不具路權，有民眾日前購入上路後遭警方開罰並沒入，質疑業者販售時以「可以上路」、「遇到警察出示小卡」等話術誤導購買，也認為業者在廣告文宣刻意隱瞞、誘導，涉行銷詐欺，高雄已有27名消費者集體向市議員陳情，要求業者全額退款或提供具合理折舊買回方案。

該款寵物電動車因前方腳踏板處設置寵物艙可放置寵物，日前在寵物展上熱賣，售價3至6萬元，桃園、高雄皆有實體門市；北市一名楊小姐購入騎上路發生事故，警方認定該車屬電動輔助自行車未經安全檢測，不得騎上道路，楊女遭警方開罰並「沒入車輛」，事後質疑業者涉嫌行銷詐欺，遭業者反控妨害名譽並求償300萬元。

高雄市有27名民眾同樣購入該款寵物電動車，發現產品有瑕疵且無法騎上路，怒批遭騙。市議員陳慧文接獲陳情，今召開記者會表示，業者銷售時以「只要遵守交通規則...可以上路」、「遇到警察攔查，出示小卡即可」等話術誘導購買，廣告單營造「買菜、代步」等文字誤導，另有多名消費者反應有煞車失靈、龍頭斷裂、電池未經檢驗等問題。

此外，有民眾向該業者網路客服反應，認為業者曾宣稱車款具「腳踏功能」可靠人力騎乘，但實際交車卻不符，廣告文宣也未標示非道路用車，已涉廣告不實和詐欺，要求業者收回車輛並退款，而網路客服已讀不回且封鎖該民眾帳號。陳慧文更揭露，業者日前對外宣稱訂購單上已標示「非道路用車」，但民眾7月份收到訂購單卻無該補充敘述。

陳慧文介入協調後，該業者更逕自向議長投訴，質疑陳未經查證已影響公司運營，不排除提告求償營業損失。市議員張博洋表示，高市府動保處和消保官應發函給各寵物業者，提醒飼主避免買到無法上路的寵物電動車，目前該車款電池已被確認為未經檢驗的大陸製品，是高風險商品，不應該出現在台灣消費市場，民代不會畏懼業者提告。

業者回應，去年11月微型電動二輪車法規上路前，已在隨車附贈配件盒的購買證明中載明車輛類型為電動載具「非微型電動二輪車」，善盡告知義務；法規上路前，市場上已有許多同型式產品屬無明確法規分類，消費者皆依慣例以人行道、自行車道使用為主，而該車款具腳踏板設計，非微型電動二輪車，因此不需掛牌，可於自行車道使用。