每年近4％女勞工被性騷 台中婦幼隊今辦抽獎宣導防性騷擾

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

勞動部去年調查發現每年會有0.8％男性勞工、3.6％女性勞工會遇到職場性騷擾，約有20萬名勞工曾遭到性騷擾，本月25日是「國際終止婦女受暴日」，台中市婦幼隊從今起至25日止，辦理防制職場性騷擾的圖文宣導抽獎活動，發送超商禮券，希望勞工增加自我保護意識。

根據勞動部去年工作場所就業平等調查發現，每年大約有0.8%的男性勞工、3.6%的女性勞工遭遇職場性騷擾，即推估每年約有20萬名受僱勞工曾受到性騷擾。

就女性受雇者觀察，性騷擾加害者為「同事」及「客戶」各占47.2%及41.7%，顯示職場性騷擾防治工作已刻不容緩。

台中市警局婦幼隊表示，本月25日為「國際終止婦女受暴日」，性暴力不止發生在公共場所，也可能發生到工作場域，為使民眾能輕鬆理解何謂「職場性騷擾」，從今天起至25日指，辦理圖文宣導的抽獎活動，宣導相關法律常識及救濟途徑，提升民眾自主防衛意識、擊退職場性騷擾。

婦幼隊指出，抽獎活動期間從今天11月18日9時起迄25日24時止，預計抽出高達50位幸運兒，獎品為500元超商禮券，請至「臺中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁查詢。

如對該活動相關參加資訊尚有疑問，歡迎撥打台中市警察局婦幼警察隊電話04-25295074或上粉絲團私訊洽詢。

婦幼隊呼籲民眾遇到性騷擾時，應勇敢表達拒絕，第一時間大聲喝止，讓加害者知難而退。同時，受害者應設法蒐集證據，無論是透過錄音錄影，或尋求在場證人協助，都能為後續報案提供重要依據。中市婦幼隊也提醒，切勿猶豫或忍氣吞聲，應立即撥打110或113，尋求警方支援與協助。

台中市警局婦幼隊從今天起至25日止，辦理抽獎活動防制職場性騷擾。圖／台中市婦幼隊提供
台中市警局婦幼隊從今天起至25日止，辦理抽獎活動防制職場性騷擾。圖／台中市婦幼隊提供

性騷擾 職場 警察
