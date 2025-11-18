快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

自助洗衣店洗衣機內驚見刀片 三重女伸手拿衣遭劃傷濺血

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市36歲林女昨午4時許至三重區六張街1間自助洗衣店洗衣，欲拿洗衣機內衣物時手指竟遭刀片劃傷衣物也被割壞氣得報警。警到場後洗衣店56歲邱姓業者喊冤並沒有放刀片，不清楚洗衣機內為何會有刀片，林女表示將先找消保官協助暫不提告

林女昨天在網路社群Threads發文，昨天下午4時許至三重區六張街1間自助洗衣店洗衣。衣服洗完後林女伸手進洗衣機內欲拿取衣物，不料左手食指突然一陣劇痛，驚見手指竟被割傷血流如注。仔細查看赫然發現洗衣機內竟有1片刀片，衣物也被刀片割壞，氣得立即報警。

三重警獲報趕抵，洗衣店業者56歲邱男喊冤表示，刀片並不是他放的，也不清楚洗衣機內為何會有刀片。警員告知林女提告相關權利後，林女表示將先行前往驗傷後再決定是否提告。警方今天上午致電林女詢問後，林女表示將先尋求消保官協助，目前暫不提告。

自助洗衣店洗衣機內驚見刀片，新北女手指遭劃傷。(圖非當事洗衣店)。圖／本報系資料照片
自助洗衣店洗衣機內驚見刀片，新北女手指遭劃傷。(圖非當事洗衣店)。圖／本報系資料照片

刀片 洗衣機 提告
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

洗衣服不再惹人厭 達人授1技巧減少所需時間又能延長衣服壽命

診間攻擊名醫江漢聲濺血 凶嫌被裁定羈押不禁見

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

錄影過程出意外！胡宇威當眾濺血嚇壞陳庭妮

相關新聞

影／身分曝光！ 台中輕熟女騎士載同事上班 北屯遇死劫

台中市古姓女子在今天清晨6時許，騎機車載羅姓女同事上班，行經北屯區松竹路一段時，遭一輛右轉的物流車捲入車底，消防隊到場利...

買寵物電動車卻無法騎上路 高雄27人嗆業者行銷詐欺：話術誘導

市面上某款能載寵物的寵物電動車因車體設計非屬微型電動二輪車，不具路權，有民眾日前購入上路後遭警方開罰並沒入，質疑業者販售...

每年近4％女勞工被性騷 台中婦幼隊今辦抽獎宣導防性騷擾

勞動部去年調查發現每年會有0.8％男性勞工、3.6％女性勞工會遇到職場性騷擾，約有20萬名勞工曾遭到性騷擾，本月25日是...

桃園議員游吾和詐助理費逾350萬今遭起訴 貪汙手法全曝光

民進黨籍桃園市議員游吾和爆出涉嫌詐領助理費，今(114)年8月4日桃園檢調至游吾和住處及辦公處所3處搜索、約談游吾和等10名被告及2名證人到案，檢方訊後認定游吾和與其女兒涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務詐取財物等罪嫌

驚悚瞬間曝！中壢黑衣女子夜間闖越馬路 遭大貨車撞骨折

桃園市中壢區16日晚間19時30分許發生一起驚悚的車禍，當時一名27歲林姓男子駕駛大貨車，於中園路二段往大園方向停等紅燈，41歲黃姓女子趕著過馬路，沒有走在行人穿越線上，加上行車號誌已轉換為綠燈，林男起步時疑似因視線死角沒注意到，直接撞上黃女。

自助洗衣店洗衣機內驚見刀片 三重女伸手拿衣遭劃傷濺血

新北市36歲林女昨午4時許至三重區六張街1間自助洗衣店洗衣，欲拿洗衣機內衣物時手指竟遭刀片劃傷衣物也被割壞氣得報警。警到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。