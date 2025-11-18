自助洗衣店洗衣機內驚見刀片 三重女伸手拿衣遭劃傷濺血

新北市36歲林女昨午4時許至三重區六張街1間自助洗衣店洗衣，欲拿洗衣機內衣物時手指竟遭刀片劃傷衣物也被割壞氣得報警。警到場後洗衣店56歲邱姓業者喊冤並沒有放刀片，不清楚洗衣機內為何會有刀片，林女表示將先找消保官協助暫不提告。

林女昨天在網路社群Threads發文，昨天下午4時許至三重區六張街1間自助洗衣店洗衣。衣服洗完後林女伸手進洗衣機內欲拿取衣物，不料左手食指突然一陣劇痛，驚見手指竟被割傷血流如注。仔細查看赫然發現洗衣機內竟有1片刀片，衣物也被刀片割壞，氣得立即報警。