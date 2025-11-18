驚悚瞬間曝！中壢黑衣女子夜間闖越馬路 遭大貨車撞骨折

黃姓女子趕著過馬路，沒有走在行人穿越線上。圖：翻攝自Threads@yaching1027

桃園市中壢區16日晚間19時30分許發生一起驚悚的車禍，當時一名27歲林姓男子駕駛大貨車，於中園路二段往大園方向停等紅燈，41歲黃姓女子趕著過馬路，沒有走在行人穿越線上，加上行車號誌已轉換為綠燈，林男起步時疑似因視線死角沒注意到，直接撞上黃女。中壢警分局表示，該起事故造成黃女多處骨折，所幸意識清楚，沒有生命危險。

林男起步時疑似因視線死角沒注意到，直接撞上黃女。圖：讀者提供

中壢分局說明，林男沿中園路二段往大園方向停等紅燈，起步時與未行走於行人穿越道，逕直穿越車道之行人黃女發生交通事故，致使黃女受有多處骨折但意識清楚。經警方到場實施酒測，林男酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

中壢分局長林鼎泰強調，交通安全需要「車輛」、「行人」共同遵守路權與用路規範。除駕駛人應保持安全距離、注意周遭環境並禮讓行人外，行人亦務必依規定行走行人穿越道，切勿貪快穿越車道或從車陣間突然穿越，以免增加事故風險。林鼎泰呼籲，良好的交通秩序仰賴全民共同維護，遵守規則才能確保自身安全，也讓每一位用路人都能平安回家。

