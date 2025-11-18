苗栗公館「人人犬舍」事件有疏失 苗栗動防所長遭拔官

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」事件，縣府政風處調查發現2019年就曾被檢舉有違法剪除聲帶，後續又再度發生，有疏失但無刑責，動物防疫所長張俊義拔官，9職等降調8職等專員。

苗栗縣公館鄉人人犬舍上個月遭動保團體爆出違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府重罰、廢止營業執照，沒入273隻品種犬，政風處在今天縣務會議報告事件調查結果，指出動防所2019年就曾接獲檢舉人人犬舍違法割除聲帶，但當時回復是「沒有」，而是因別人送過來、有病的，或棄養的，並沒有進一步調查，最近事件又爆出來。

政風處表示，動防所人員更迭，這部分交接不清不楚，評鑑及平時例行性稽查，也沒有針對這部分去稽查，至於接受飲宴招待的部分，並非承辦業務相關的課長，可是還是與業者熟識，利用職務之便圖利，並沒有具體事證，初步排除刑事責任，但行政疏失。

縣長鍾東錦宣布處分名單，農業處長陳樹義因督導不周自請處分、併同張俊義及相關人員送考績委員會懲處，人事調整包括張俊義調農業處專員，動防所防疫檢疫課長劉凱軒技士，秘書鄭宛芯升動防所長，農業處專員鄭連春調任動防所秘書並代理寵物管理課長，寵物管理課長彭奕銘調防疫檢疫課長 。

鍾東錦表示，人人犬舍事件縣府處理有不對的地方、不夠圓滿，必須檢討改進，2019年就被檢舉，為什麼2023年還評鑑優等？希望以後落實貓狗繁殖場稽查，及關心石虎等議題。