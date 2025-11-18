聽新聞
影／身分曝光！ 台中輕熟女騎士載同事上班 北屯遇死劫
台中市古姓女子在今天清晨6時許，騎機車載羅姓女同事上班，行經北屯區松竹路一段時，遭一輛右轉的物流車捲入車底，消防隊到場利用氣動式頂舉器救出古女，但古女被壓中頭已變形，明顯死亡，另名羅姓女乘客受傷送醫，肇事梁姓司機則稱右轉時，沒看到機車，全案將依過失致死罪偵辦。
第五警分局在今天清晨6時許獲報，北屯區松竹路一段520巷口有車禍，案發時梁姓男子（42歲）沿松竹路西向行駛，在巷口右轉時，古姓女子（34歲）騎機車載羅姓女同事（37歲）沿松竹路一段直行，雙方在巷口發生碰撞後，機車被捲入貨車車底。
消防局獲報後，派遣東山分隊小隊長張健峰帶隊前往，出動東山消防分隊等多個單位到場，消防人員使用氣動式頂舉器，將受困車底的古女、羅女救出，不過古女因頭顱被貨車壓到變形，已明顯死亡，羅女則多處撕裂傷，眼部擦傷，意識清楚，送醫急救。
警方到場調查，梁男無酒精反應，梁男辯稱，當時右轉時，沒有看到機車，感覺車體晃動才下車察看，才發現車禍。警方將報請檢察官相驗，釐清古女死因，全案將調閱周邊監視器與貨車行車紀錄器，釐清案發經過，全案將依過失致死罪方向偵辦。
