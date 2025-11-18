黑吃黑車手被拘禁毒打 北港跨國洗錢詐團7人起訴

雲林縣以郭姓男子為首之的詐騙集團，疑將「黑吃黑」詐團成員，從桃園市押往北港鎮一家生技公司拘禁並對成員施以暴虐毆打，雲林檢警掌握訊息後，經多方追查搜索，發現該詐騙集團並以求職詐騙手法，騙得個資後，再監禁提供金融帳戶者，行騙得手達2400萬元再換美金匯抵智利，逃避追緝，全案今天偵查終結將起訴。

檢警獲知相關情資後，由雲林地檢署檢察官蔡少勳、曹瑞宏指揮北港分局組成專案小組追查，破獲以39歲郭姓男子為首的7名成員詐騙集團，並在北港這家生技公司內，扣得海洛因、安非他命、依託咪酯及犯罪使用棒球棍、束帶、空氣槍等。

檢警指出，郭姓男子懷疑集團成員劉男（34歲）、林男（54歲）有侵占部分集團詐欺款項，於今年4月間，夥同陳男（44歲)等人駕車到桃園，將劉、林兩人強押至雲林縣北港鎮某生技公司拘禁。

期間以束帶將2人綑綁，並徒手或持棍棒進行毆打，拘禁並暴力施虐兩天後，發現林男傷勢嚴重，才將2人釋放。該集團並以5至15萬元高薪求職誘騙莊姓、廖姓、洪姓等人，由莊男擔任某公司人頭負責人，提供該公司所申辦多個金融帳戶；再以廖、洪提供個人資料詐騙集團使用，之後，再將莊、廖、洪3人送至北港這家生技公司監禁進行「控車」。

之後，該詐騙集團即以「假投資」對鄭姓、劉姓及黃姓等3名被害人施用詐術，3人受騙後，自今年6月陸續將款項匯至莊男擔任人頭的公司帳戶，再由多個帳戶層層轉匯，將總計2400萬元詐款兌換成美金再匯款至智利的銀行等處，以掩飾及遮斷犯罪金流。