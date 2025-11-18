台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天清晨6時許獲報，一輛物流貨車撞上一輛雙載的機車，騎士遭捲入車底，消防隊到場後，使用氣動式頂舉器，救出受困車底的傷者，但該名女子已明顯死亡，另名受傷女子則意識清楚，身體有多處擦挫傷，物流車司機稱轉彎進巷道時，未看到機車，詳細案發原因待警方釐清。

台中市消防局在今天清晨6時42分獲報，北屯區松竹路一段有車禍，東山、中山、大誠分隊4車9人，由東山分隊小隊長張健峰帶隊前往，發現現場是機車與物流貨車的車禍，被撞上的女機車騎士與女乘客受困車底。

消防隊使用氣動式頂舉器，將兩名女傷患救出脫困，不過其中一名女子頭部變形，已明顯死亡未有送醫，另名女性傷患年約37歲，身體多處撕裂傷，眼部擦傷，意識清楚，急救處置後送往慈濟醫院，後續交由員警處理。

台中市北屯區今早發生一起物流貨車撞上機車的事故，釀一死一傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區今早發生一起物流貨車撞上機車的事故，釀一死一傷。記者陳宏睿／翻攝

