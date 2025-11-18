涉開槍恐嚇 被羈押猝死

57歲羅姓男子涉對民宅開槍恐嚇，嘉義地檢署前天聲押獲准，當晚他在地檢署準備送看守所之際突然口吐白沫，送醫不治，醫院診斷「疑似氰化物中毒」，但應訊到羈押開庭過程並無人注意到他服用類似毒物，檢方明將複驗，解剖、抽血做鑑定等釐清確切死因。

據了解，羅姓男子罹患大腸癌，恐出血而失血過多，導致血液無法攜帶氧氣，出現類似窒息死亡，而氰化物中毒也會讓血液無法攜帶氧氣，同樣可能發生類似缺氧性窒息死亡；負責急救的醫院從相關聽聞資訊、症狀懷疑中毒，不過當下搶救第一，無抽血等檢驗佐證。

羅姓男子涉持霰彈槍朝民宅開槍等案，警方前天下午2時許將他移送嘉義地檢署複訊，當晚6時許聲請羈押，他被送去嘉義地院開庭，近晚上9時准押，隨即被送回地檢署拘留室，準備押送看守所、9時15分時他表示身體不適並口吐白沫，檢方法警趕緊打119協助送醫，9時18分送抵聖馬爾定醫院，急救至10時1分宣告不治。

羅姓男子兒子說，父親已認罪、主動交槍，也清楚自己生病需包尿布，「為何還要押他？他病成這樣，為什麼要讓他那麼痛苦？」更直指「人被收押後怎麼可能還有氰化物？」認為這2大疑點須徹查。

檢警指出，從警詢、檢方訊問到準備送往看守所前，都有依法進行嫌犯搜身，未發現任何異狀；嘉義地院表示，羅男在羈押訊問時曾表示自己罹患癌症，但未提及不適合羈押。