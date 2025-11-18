快訊

蘇澳煙波飯店泡水車 車主集體訴訟求償

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

鳳凰颱風豪雨日前狂襲宜蘭蘇澳鎮，滾滾洪流灌入煙波四季雙泉館地下室停車場，30多輛車泡水，房客委任律師發聲明，批釀成損失並非天災，而是人禍，將提集體訴訟求償。飯店昨回應，經第三方公正單位釐清權責後，會負起責任。

11日蘇澳水患，除市區商家及住家水淹一層樓高，飯店業者也受損嚴重。蘇澳煙波飯店表示，擔心客人臨時把車子開出去，可能更危險，除緊急調派機具抽水，事後負擔拖吊費用，賠償事宜交由第三方公正單位評估。

不過，受災房客批飯店處置失當，當天宜蘭已列「超大豪雨地區」，晚間6時許白米溪水位暴漲，飯店未預警、通知住客移車，直到大水灌入地下室，防水閘門也未能啟動，已來不及移車。

房客說，飯店投保的公共意外責任險僅300萬元，對住客的損害補償皆以「待第三方認定」回應。11名住客昨委託律師發出5點聲明，批業者輕忽中央警報，未採取充足防災準備；未及時預警，錯失移車黃金時機；錯判防災能力、設備失靈等。

對此，業者表示，會以最高誠意全力協助後續處理，加速委任第三方公正單位協助釐清責任後，將承擔應負責任。煙波飯店昨已初步完成地下室抽水，陸續聯繫車主填寫拖吊同意書，並向宜蘭縣政府申請拖吊。

對於雙方爭議，民間律師張又勻表示，其中一個爭點是飯店停車場是否有併入住宿的服務契約，如果有併入，一切可按契約規定走，但能支付的保險金額與房客爭取車損的差額，可能要透過協調或訴訟解決。

