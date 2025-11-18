蘇澳水災 婦人溺斃挨批通報慢 鎮長致歉

宜蘭蘇澳鎮本月11日晚遭豪雨狂襲，多處淹水逾1層樓高，中原路重災區一名獨居老婦溺斃家中，家屬次日即發現並通報消防局和警方，公所人員14日得知此事卻未通報，鎮長李明哲16日慰問時，家屬當面怒批通報太慢，李昨坦承「通報鏈」出問題，向家屬致歉。

蘇澳豪雨淹水後第6天，蘇澳鎮災害應變中心16日下午公布，此次水患的首位罹難者是一名78歲獨居老婦，李明哲也趕赴殯儀館關懷慰問，致贈慰問金；但是婦人的子女難以接受，母親因遭天災死亡，他們在處理過程中未獲協助，還是自己到處去問，為何延遲通報？這過程到底出了什麼問題？

李明哲昨還原整個過程，他說，子女因連絡不上母親，12日從外縣市趕回來，開門就發現母親倒在客廳，打電話給消防局請求救護車急救，但因明顯死亡未送醫，之後子女打給警方，警方通知檢察官13日會同法醫相驗，確認生前溺水死亡。

據了解，里長與老婦住家毗鄰，李明哲說，14日里長打電話給公所里幹事，詢問有無死亡補助，里幹事問鎮公所社會課人員，他16日知道該起死亡事件是因水災所引起，下午帶慰問金前往向家屬慰問致意。

公所事發5天才知道，李明哲表示，婦人子女無法接受，此事經消防局、通報警方，公所里幹事也收到相關訊息，他坦承也許是鎮公所「通報鏈」出了問題，向死者及家屬致歉，內部深切檢討。

據了解，該婦人走路行動力尚可，倒臥地點位於一樓樓梯口，懷疑是否滑倒造成？縣消防局表示，接獲報案時婦人已無心跳呼吸，明顯死亡，後續交由警方請檢察官及法醫相驗，確認死因。