瑞芳1閒置轉運站空地發生火燒車 男子逃出車外燙傷送醫

新北市瑞芳和基隆市交界處的轉運站址空地，今晚發生火燒車事件，鄭姓男子及時逃出車外，身上有燙傷，情緒不穩，消防人員將他送往醫院治療，起火原因由消防局鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7時7分接獲報案，在為海科館旅遊車潮規畫的調和街轉運站址，有輛轎車起火燃燒，派遣中正、信義分隊共3車6人前往搶救，7時13分撲滅火勢，轎車已被燒毀，車內沒人。

轎車起火地點在新北市境內，新北市消防局也有派遣人車到場，瑞芳警分局員警也到場協助管制。

警、消到場時，鄭姓車主在燃燒的轎車旁，情緒不穩、神智不清，加上身體有燙傷，消防人員將他送往長庚醫院治療。警、消在車內找到炭火，初步研判鄭男疑在車內燒炭尋短，引發火勢，燒毀轎車。

