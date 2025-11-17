聽新聞
0:00 / 0:00
懷疑被講壞話破壞感情！男騎車衝進機車行 連店狗都遭殃
35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行，導致店家大門及內部多處受損，店內的柴犬後腳也受傷流血；警方迅速將王帶回了解，詢問後依恐嚇及毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。
台南市警第四分局副分局長洪百亮表示，昨晚9時許獲報，安平區民權路一間機車行遭不明男子騎乘機車衝撞，致店家大門及內部多處設備受損；店家報案後，警方調閱監視器，昨晚11時許已通知王姓男子到案說明。
據了解，王姓男子懷疑店內員工向女友說他的壞話，導致他跟女友吵架，王因此心生不滿、到機車行搞破壞，至於王的確切犯案動機，警方將再調查釐清；由於王的衝撞，還造成店內1隻柴犬後腳受傷流血，所幸並沒有生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言