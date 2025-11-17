快訊

懷疑被講壞話破壞感情！男騎車衝進機車行 連店狗都遭殃

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行，導致店家大門及內部多處受損，店內的柴犬後腳也受傷流血；警方迅速將王帶回了解，詢問後依恐嚇及毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警第四分局副分局長洪百亮表示，昨晚9時許獲報，安平區民權路一間機車行遭不明男子騎乘機車衝撞，致店家大門及內部多處設備受損；店家報案後，警方調閱監視器，昨晚11時許已通知王姓男子到案說明。

據了解，王姓男子懷疑店內員工向女友說他的壞話，導致他跟女友吵架，王因此心生不滿、到機車行搞破壞，至於王的確切犯案動機，警方將再調查釐清；由於王的衝撞，還造成店內1隻柴犬後腳受傷流血，所幸並沒有生命危險。

35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行。記者袁志豪／翻攝
35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行。記者袁志豪／翻攝
35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行。記者袁志豪／翻攝
35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行。記者袁志豪／翻攝
35歲王姓男子昨天晚間騎機車衝撞台南市安平區一間機車行，導致店內柴犬後腳受傷。記者袁志豪／翻攝
35歲王姓男子昨天晚間騎機車衝撞台南市安平區一間機車行，導致店內柴犬後腳受傷。記者袁志豪／翻攝
35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行。記者袁志豪／翻攝
35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行。記者袁志豪／翻攝

