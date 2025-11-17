懷疑被講壞話破壞感情！男騎車衝進機車行 連店狗都遭殃

35歲王姓男子懷疑台南市安平區一間機車行員工向他女朋友說他壞話，害他跟女朋友吵架，昨天晚間9時許居然騎車衝進機車行，導致店家大門及內部多處受損，店內的柴犬後腳也受傷流血；警方迅速將王帶回了解，詢問後依恐嚇及毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警第四分局副分局長洪百亮表示，昨晚9時許獲報，安平區民權路一間機車行遭不明男子騎乘機車衝撞，致店家大門及內部多處設備受損；店家報案後，警方調閱監視器，昨晚11時許已通知王姓男子到案說明。