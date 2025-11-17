快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

老翁違規右轉又暴衝撞待轉區 釀1死8傷30萬交保…昔違規紀錄被翻出

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高雄楠梓區土庫一路陸橋違規右轉，撞上騎機車的林姓男子，後暴衝待轉區撞8機車致9人受傷，林男傷重不治，檢方今相驗確認林頭部、腹部多處挫傷，導致創傷性休克死亡，陳翁被依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，下午以30萬元交保候傳。

陳翁家就住在離事發地約1公里處，因土庫一路陸橋下橋後禁止右轉至清豐二路360巷，陳若依規定不右轉360巷，繞路需花約6分鐘才可到家，昨天疑抄近路違規右轉釀禍，對於違規行為釀1死8傷重大車禍，陳僅輕描淡寫說，「右轉時不知道就撞上機車了」。

林姓死者為菲律賓籍，娶了台灣籍妻子後定居在楠梓區開便當餐飲店，昨外出送餐飲，沒想到卻遇死劫；林的妻子和一雙兒女上午到殯儀館配合檢方相驗，3人表情哀戚，不發一語，婉拒媒體採訪。

據了解，陳翁並非首次違規，6年前也曾因違停在機車專用道，導致後方騎士追撞死亡，檢方偵辦時，陳翁與騎士達成和解，檢方考量陳翁賠償死亡騎士家屬，最後給予緩起訴處分。

高市楠梓警分局警方偵訊涉釀1死8傷車禍的陳姓老翁後，依過失致死及過失傷害罪嫌，將他移送橋頭地檢署偵辦，檢方以30萬元交保。圖／讀者提供
高市楠梓警分局警方偵訊涉釀1死8傷車禍的陳姓老翁後，依過失致死及過失傷害罪嫌，將他移送橋頭地檢署偵辦，檢方以30萬元交保。圖／讀者提供

死亡 妻子 創傷
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄楠梓雨水下水道工程釀建築嚴重下陷 水利局緊急回填補救

高雄鹹酥雞嘉年華吸逾12萬人 帶動商圈業績成長

高雄燕巢月世界非法棄置廢棄物來自台南 南市環保局回應了

高雄73歲老翁下橋疑違規右轉釀1死8傷 菲籍死者死因曝光

相關新聞

老翁違規右轉又暴衝撞待轉區 釀1死8傷30萬交保…昔違規紀錄被翻出

高雄73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高雄楠梓區土庫一路陸橋違規右轉，撞上騎機車的林姓男子，後暴衝待轉區撞8機車致9人受傷，...

台中賓士炸街團圍毆滅火器大叔 8歹徒全數落網送辦

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人...

國1桃園路段砂石掉滿地 14車慘遭波及

國道散落物往往容易引發後續事故並造成交通阻礙，國道公路警察局持續宣導用路人裝載貨物依規定覆蓋、捆紮牢固，車輛保養要落實，各項機件勤檢視，以避免「貨物掉落，飛來橫禍」，警方並舉出今(114)年9月國道1號桃園路段因砂石車掉落砂石，導致14台車受損的案例，提醒用路人行車前務必檢視貨物是否穩妥。

畫面曝光！彰化男慶生後疑闖紅燈過馬路 遭車撞飛送醫搶救

彰化一名42歲李姓男子本月15日晚間在彰南路二段與福東街口過馬路時，疑闖紅燈過馬路要到對面超商購卻不幸遭直行車輛撞飛，頭...

高雄73歲老翁下橋疑違規右轉釀1死8傷 菲籍死者死因曝光

73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高市土庫一路陸橋，下橋後違規右轉撞上騎機車外送餐飲的便當店老闆林姓男子，後暴衝待轉區撞8機...

80歲母悶死腦麻兒…國民黨團呼籲特赦 要求社家署檢討

台北市一名80歲劉姓母親獨自照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子超過50年，因年事已高、身體狀況不佳，擔心兒子沒人照顧親手悶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。