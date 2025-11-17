老翁違規右轉又暴衝撞待轉區 釀1死8傷30萬交保…昔違規紀錄被翻出

高雄73歲陳姓老翁昨傍晚5時駕車在高雄楠梓區土庫一路陸橋違規右轉，撞上騎機車的林姓男子，後暴衝待轉區撞8機車致9人受傷，林男傷重不治，檢方今相驗確認林頭部、腹部多處挫傷，導致創傷性休克死亡，陳翁被依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，下午以30萬元交保候傳。

陳翁家就住在離事發地約1公里處，因土庫一路陸橋下橋後禁止右轉至清豐二路360巷，陳若依規定不右轉360巷，繞路需花約6分鐘才可到家，昨天疑抄近路違規右轉釀禍，對於違規行為釀1死8傷重大車禍，陳僅輕描淡寫說，「右轉時不知道就撞上機車了」。

林姓死者為菲律賓籍，娶了台灣籍妻子後定居在楠梓區開便當餐飲店，昨外出送餐飲，沒想到卻遇死劫；林的妻子和一雙兒女上午到殯儀館配合檢方相驗，3人表情哀戚，不發一語，婉拒媒體採訪。