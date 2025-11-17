台中賓士炸街團圍毆滅火器大叔 8歹徒全數落網送辦

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市趙姓男子等人在今天凌晨1時許，駕駛改裝賓士車在西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人持球棒下車毆打陳男，釀陳全身擦挫傷，第六警分局今天下午已將涉案8名歹徒全數緝捕到案，將依組織、聚眾鬥毆等罪，移送檢方偵辦。

第六警分局在今日凌晨1時57分許獲報，西屯區寶慶街50巷口發生聚眾滋事、傷害案件，西屯所啟動快打機制，調派24名警力到場，成功在周邊逮捕以趙姓男子（29歲）為首的5名涉案涉案人，另將被害人陳姓男子（45歲）送醫治療。

經查，趙姓男子等人在案發時，駕駛改裝的賓士、BMW、豐田阿法等車輛在西屯路、寶慶街一帶繞行，車輛噪音嚴重干擾居民安寧，陳姓居民見狀不滿，下樓持滅火器制止，卻遭對方持棍棒攻擊，全身多處受傷，警方獲報到場查獲5人。

六分局掌握，當時涉案有3輛車輛，另有3名涉案人在逃，今天下午1時許，即將在逃的王姓男子（32歲）等3人緝捕到案，將深入調查是否涉及幕後糾眾、統籌或其他共犯角色，後續將依組織犯罪方向擴大偵辦。

此案在案發時，有民眾當時拍下過程，質疑警方在案發後約10多分鐘後才到場，人都跑光了，警方澄清，此案案發時間在今天凌晨1時50分，勤指中心接獲民眾報案是1時57分，快打部隊在今天凌晨2時1分即到場，從獲報至到場時間為4分鐘，快打流程依「安全（警員與民眾）、快速（最短時間）」為原則，依規辦理。

第六警分局強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。

噪音 成功 鬥毆
